В Альпах сошли две лавины: погибли по меньшей мере 6 человек

В Австрийских Альпах произошел сход двух лавин. Стихия унесла жизни шестерых человек. Среди них – пятеро туристов из Чехии и один полицейский.

О смертельных последствиях стихии в австрийских Альпах сообщает BBC.

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В горах сошли две лавины. Первая стихия унесла жизни по меньшей мере пятерых туристов. Все они были гражданами Чехии. Среди них двое мужчин и три женщины. Они погибли из-за схода лавины в горном регионе Дахштайн. Это примерно на расстоянии 80 километров от Зальцбурга.

Жертвой другой лавины стал 33-летний полицейский. Он погиб в южной части Каринтии, когда проходил обучение.

На место трагедии сразу направили 7 вертолетов и 100 спасателей.

Глава спасательной службы Кристоф Преймсбергер отметил, что первая лавина имела ширину от 150 до 200 метров, а длину – примерно 400 метров.

В горном регионе Дахштайн, что в австрийских Альпах, сошла лавина / Google Maps