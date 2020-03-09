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      В Альпах зійшли дві лавини: загинули щонайменше 6 людей

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      В Альпах зійшли дві лавини: є постраждалі / korrespondent.net

      В австрійських Альпах сталося сходження двох лавин. Стихія забрала життя шістьох людей. Серед них – п’ятеро туристів з Чехії та один поліцейський.

      Про смертельні наслідки стихії в австрійських Альпах повідомляє BBC.

      Зверніть увагу На норвезькому Шпіцбергені зійшла лавина: є жертви

      У горах зійшли дві лавини. Перша стихія забрала життя щонайменше п'ятьох туристів. Усі вони були громадянами Чехії. Серед них двоє чоловіків та три жінки. Вони загинули через сходження лавини в гірському регіоні Дахштайн. Це приблизно на відстані 80 кілометрів від Зальцбурга.

      Жертвою іншої лавини став 33-річний поліцейський. Він загинув у південній частині Карінтії, коли проходив навчання.

      На місце трагедії одразу скерували 7 вертольотів та 100 рятувальників.

      Голова рятувальної служби Крістоф Преймсбергер зазначив, що перша лавина мала ширину від 150 до 200 метрів, а довжину – приблизно 400 метрів.

      У гірському регіоні Дахштайн, що в австрійських Альпах, зійшла лавина / Google Maps

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Чехія Жертви Австрія Надзвичайні ситуації Стихійні лиха
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