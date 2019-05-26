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      В Алжире могут перенести выборы: никто не хочет быть президентом

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      Антиправительственная акция в Алжире
      Антиправительственная акция в Алжире / Getty Images

      После антиправительственных протестов в Алжире назначили внеочередные выборы президента. Однако оказалось, что никто страну возглавлять не хочет. Ни один из кандидатов не зарегистрировал заявление в установленный срок – до 25 мая – для участия в выборах.

      В связи с этим, выборы, вероятно, перенесут. Хотя потенциальных кандидатов было более 70. Они взяли соответствующие формы бланков, но Конституционный совет страны так и не получил никаких заполненных документов, передает Aljazeera.

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      Внеочередные выборы должны были состояться 4 июля. Им предшествовали масштабные антиправительственные протесты. 1 марта 2019 года тысячи людей вышли на протесты из-за объявления тогдашнего 82-летнего президента Абделазиза Бутефлики о своем намерении в пятый раз баллотироваться на эту должность. Вблизи президентского дворца в столице Алжира между протестующими и правоохранителями произошли столкновения. 8 марта 2019 года в антиправительственной манифестации против Бутефлики приняли участие более миллиона человек.

      Бутефлика возглавлял страну с 1999 года, в 2013 году он перенес инсульт и с того времени крайне редко появлялся на людях и ни разу не произносил долгих речей. Но главное, что в 2016 году в Алжире была проведена конституционная реформа, которая возобновила ограничение президентских полномочий двумя сроками по 5 лет. То есть, попытка остаться на посту президента со стороны Бутефлики была неконституционно в принципе.

      Только 3 апреля Бутефлика объявил об отставке.

      Интересный факт. В Украине же наоборот на нынешних выборах было рекордное за всю историю государства количество желающих возглавить страну – 91 человек! Сначала комиссия зарегистрировала 44 человека и еще 47-ми кандидатам Центризбирком отказал. В окончательной же версии бюллетеня появились фамилии 39 кандидатов (поскольку некоторые сняли свою кандидатуру с избирательной гонки).

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Алжир
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