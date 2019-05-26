В Алжирі можуть перенести вибори: ніхто не хоче бути президентом

Після антиурядових протестів в Алжирі призначили позачергові вибори президента. Проте виявилось, що ніхто країну очолювати не хоче. Жодний з кандидатів не зареєстрував заяву у встановлений термін – до 25 травня – для участі у виборах.

У зв'язку з цим, вибори, вірогідно, перенесуть. Хоча потенційних кандидатів було понад 70. Вони взяли відповідні форми бланків, але Конституційна рада країни так і не отримала жодних заповнених документів, передає Aljazeera.

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Позачергові вибори мали відбутись 4 липня. Їм передували масштабні антиурядові протести. 1 березня 2019 року тисячі людей вийшли на протести через оголошення тодішнього 82-річного президента Абделазіза Бутефліки свого наміру вп'яте балотуватися на цю посаду. Поблизу президентського палацу у столиці Алжиру між протестувальниками та правоохоронцями виникли сутички. 8 березня 2019 року в антиурядовій маніфестації проти Бутефліки взяли участь понад мільйон людей.

Бутефліка очолював країну з 1999 року, у 2013 році він переніс інсульт і з того часу вкрай рідко з'являвся на людях та жодного разу не виголошував тривалих промов. Але головне, що у 2016 році в Алжирі була проведена конституційна реформа, яка відновила обмеження президентських повноважень двома термінами по 5 років. Тобто, спроба залишитися на посту президента з боку Бутефліки була неконституційна в принципі.

Лише 3 квітня Бутефліка оголосив про відставку.

Цікавий факт. В Україні навпаки на цьогорічних виборах була рекордна за всю історію держави кількість охочих очолити країну – 91 особа! Спочатку комісія зареєструвала 44 особи та ще 47-ми кандидатам Центрвиборчком відмовив. В остаточній же версії бюлетня з'явились прізвища 39 кандидатів (оскільки деякі зняли свою кандидатуру з виборчої гонки).