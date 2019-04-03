Президент Алжиру оголосив про відставку

У вівторок, 2 квітня, президент Алжиру Абделазіз Бутефліка оголосив про відхід з поста глави держави. Він офіційно повідомив про своє рішення главу Конституційної ради країни.

Інформаційне агентство APS повідомило, що термін повноважень 82-річного Бутефліки на посаді президента закінчується 28 квітня 2019 року.

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До цього після зустрічі вищого армійського командування країни заступник міністра оборони Алжиру Ахмед Гаід Салах заявив про негайний запуск процедури конституційного звільнення президента з посади відповідно до 102-ї статті конституції.

Дана стаття передбачає, що у випадку "важкої і тривалої хвороби" чинного президента Конституційна рада визнає главу держави недієздатним. Президент повинен повідомити раді про свою нездатність виконувати обов'язки. Після цього парламент повинен призначити тимчасового главу держави.

В цьому випадку тимчасовим президентом Алжиру стає 77-річний Абделькадер Бенсалех, який очолює Раду нації (верхню палату парламенту) з січня 2016 року.

Бутефліка займає пост президента Алжиру з 1999 року, в лютому 2018 року в країні почалися масові демонстрації проти влади, демонстранти виступали проти рішення глави держави балотуватися на п'ятий президентський термін.

11 березня Бутефліка офіційно відмовився від планів брати участь у виборах , але на невизначений час переніс голосування, які було заплановано на 18 квітня. В кінці березня голова партії "Національне демократичне зібрання" Ахмед Уяхья закликав Бутефліка скласти повноваження.

Що відбувається в Алжирі?

10 лютого 2019 року Бутефліка оголосив про намір брати участь у президентських виборах.

1 березня 2019 року тисячі людей вийшли на протести саме через оголошення чинного президента Бутефліки свого наміру вп'яте балотуватися на цю посаду. Поблизу президентського палацу у столиці Алжиру між протестувальниками та правоохоронцями виникли сутички.

8 березня 2019 року в антиурядовій маніфестації проти чинного президента країни взяли участь понад мільйон людей.

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Чому висунення Бутефліки викликало такий резонанс?

Бутефліка очолює країну з 1999 року, у 2013 році він переніс інсульт і з того часу вкрай рідко з'являвся на людях та жодного разу не виголошував тривалих промов. Але головне, що у 2016 році в Алжирі була проведена конституційна реформа, яка відновила обмеження президентських повноважень двома термінами по 5 років. Тобто, спроба залишитися на посту президента з боку Бутефліки неконституційна в принципі.