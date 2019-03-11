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      Президент Алжиру зняв свою кандидатуру з виборів, але самі вибори – переніс

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      Абделазіз Бутефліка, чинний президент Алжиру
      Абделазіз Бутефліка, чинний президент Алжиру / Screenshot

      82-річний керівник Республіки Алжир Абделазіз Бутефліка відмовився балотуватися на п'ятий термін. Про це він заявив у посланні до нації в понеділок, 11 березня. Причиною такого рішення стали масові заворушення в країні проти чинного президента. Разом з тим Бутефліка повідомив, що заплановані на 18 квітня вибори – не відбудуться.

      Про це повідомило місцеве агентство новин Algeria Press Service.

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      У повідомленні до нації Бутефліка не тільки заявив, що не буде балотуватися на пост президента Республіки вп'яте, а й про скасування запланованих на 18 квітня 2019 року виборів. Причиною цього президент оголосив необхідність суспільного діалогу та створення уряду національної довіри. Чи вдовольнить такий крок населення Алжиру, що наразі активно протестує – поки не відомо.

      Алжир
      У Алжирі – масштабні багатотисячні протести проти чинного президента

      Що відбувається в Алжирі?

      10 лютого 2019 року Бутефліка оголосив про намір брати участь у президентських виборах.

      1 березня 2019 року тисячі людей вийшли на протести саме через оголошення чинного президента Бутефліки свого наміру вп'яте балотуватися на цю посаду. Поблизу президентського палацу у столиці Алжиру між протестувальниками та правоохоронцями виникли сутички.

      8 березня 2019 року в антиурядовій маніфестації проти чинного президента країни взяли участь понад мільйон людей.

      Алжир
      Сутички маніфестантів із поліцією в Алжирі

      Чому висунення Бутефліки викликало такий резонанс?

      Бутефліка очолює країну з 1999 року, у 2013 році він переніс інсульт і з того часу вкрай рідко з'являвся на людях та жодного разу не виголошував тривалих промов. Але головне, що у 2016 році в Алжирі була проведена конституційна реформа, яка відновила обмеження президентських повноважень двома термінами по 5 років. Тобто, спроба залишитися на посту президента з боку Бутефліки неконституційна в принципі.

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      Теги: Протести Алжир
      Джерело: 24 Канал
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