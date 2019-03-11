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      Президент Алжира снял свою кандидатуру с выборов, но сами выборы – перенес

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      Абдельазиз Бутефлика, действующий президент Алжира
      Абдельазиз Бутефлика, действующий президент Алжира / Screenshot

      82-летний руководитель Республики Алжир .Абдельазиз Бутефлика отказался баллотироваться на пятый срок. Об этом он заявил в послании к нации в понедельник, 11 марта. Причиной такого решения стали массовые беспорядки в стране против действующего президента. Вместе с тем Бутефлика сообщил, что запланированные на 18 апреля выборы – не состоятся.

      Об этом сообщило местное агентство новостей Algeria Press Service.

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      В сообщении к нации Бутефлика не только заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Республики пятый раз, но и об отмене запланированных на 18 апреля 2019 года выборов. Причиной этого президент объявил необходимость общественного диалога и создания правительства национального доверия. Удовлетворит ли такой шаг население Алжира, которое сейчас активно протестует – пока не известно.

      Алжир
      В Алжире – масштабные многотысячные протесты против действующего президента

      Что происходит в Алжире?

      10 февраля 2019 года Бутефлика объявил о намерении участвовать в президентских выборах.

      1 марта 2019 года тысячи человек вышли на протесты именно из-за объявления действующего президента Бутефлики о своем намерении пятый раз баллотироваться на эту должность. Вблизи президентского дворца в столице Алжира между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

      8 марта 2019 года в антиправительственной манифестации против действующего президента страны приняли участие более миллиона человек.

      АлжирСтолкновения манифестантов с полицией в Алжире

      Почему выдвижение Бутефлики вызвало такой резонанс?

      Бутефлика возглавляет страну с 1999 года, в 2013 году он перенес инсульт и с тех пор крайне редко появлялся на людях и ни разу не произносил длинных речей. Но главное, что в 2016 году в Алжире была проведена конституционная реформа, которая восстановило ограничение президентских полномочий двумя сроками по 5 лет. То есть, попытка остаться на посту президента со стороны Бутефлики неконституционна в принципе.

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      Теги: Протесты Алжир
      Источник: 24 Канал
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