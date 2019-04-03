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      Президент Алжира объявил об отставке

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      Абделазиз Бутефлика
      Абделазиз Бутефлика / Фото из открытых источников

      Во вторник, 2 апреля, президент Алжира Абделазиз Бутефлика объявил об уходе с поста главы государства. Он официально сообщил о своем решении главу Конституционного совета страны.

      Информационное агентство APS сообщило, что срок полномочий 82-летнего Бутефлики на посту президента заканчивается 28 апреля 2019.

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      До этого после встречи высшего армейского командования страны заместитель министра обороны Алжира Ахмед Гаид Салах заявил о немедленном запуске процедуры конституционного отстранения президента от должности в соответствии с 102-й статьи конституции.

      Данная статья предусматривает, что в случае "тяжелой и продолжительной болезни" действующего президента Конституционный совет признает главу государства недееспособным. Президент должен сообщить совету о своей неспособности выполнять обязанности. После этого парламент должен назначить временного главу государства.

      В этом случае временным президентом Алжира становится 77-летний Абделькадер Бенсалех, который возглавляет Совет нации (верхнюю палату парламента) с января 2016 года.

      Бутефлика занимает пост президента Алжира с 1999 года. В феврале 2018 года в стране начались массовые демонстрации против власти, демонстранты выступали против решения главы государства баллотироваться на пятый президентский срок.

      11 марта Бутефлика официально отказался от планов участвовать в выборах, но на неопределенное время перенес голосование, которые были запланированы на 18 апреля. В конце марта председатель партии "Национальное демократическое собрание" Ахмед Уяхья призвал Бутефлика сложить полномочия.

      Что происходит в Алжире?

      10 февраля 2019 Бутефлика объявил о намерении участвовать в президентских выборах.

      1 марта 2019 тысячи человек вышли на протесты именно через объявления действующего президента Бутефлики своего намерения пятый раз баллотироваться на эту должность. Вблизи президентского дворца в столице Алжира между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

      8 марта 2019 в антиправительственной манифестации против действующего президента страны приняли участие более миллиона человек.

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      Почему выдвижения Бутефлики вызвало такой резонанс?

      Бутефлика возглавляет страну с 1999 года, в 2013 году он перенес инсульт и с тех пор крайне редко появлялся на людях и ни разу не произносил длительных речей. Но главное, что в 2016 году в Алжире была проведена конституционная реформа, которая возобновила ограничение президентских полномочий двумя сроками по 5 лет. То есть, попытка остаться на посту президента со стороны Бутефлики неконституционно в принципе.

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      Теги: Африка Алжир Новости политики
      Источник: 24 Канал
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