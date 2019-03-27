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      В Амстердаме нашли украденную картину Пикассо: ее цена подскочила в 6 раз

      29 Читати новину українською
      Пропавшую картину Пикассо нашли
      Пропавшую картину Пикассо нашли / nos.nl

      В Амстердаме нашли картину Пабло Пикассо "Бюст женщины", которую похитили 20 лет назад с яхты саудовского бизнесмена во Франции. С тех пор ее цена выросла с 4 миллионов евро до 25.

      Владелец картины долго пытался найти полотно. Даже предлагал вознаграждение в 400 тысяч евро. И все было бесполезно, пока в 2015 году за дело не взялся детектив в арт-мире Артур Бренд по прозвищу "Индиана Джонс", пишет NOS.

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      По словам нидерландца, полотно почти все это время жило в подвалах и багажниках криминальных авторитетов. Потому что последние между собой передавали ее из рук в руки как залог. В конце концов работа Пикассо попала к коллекции одного из нидерландских бизнесменов. В полиции заявили, что его не привлекут к ответственности, потому что тот не знал, что картина краденая.

      Она в удовлетворительном состоянии. Из-за влажных помещений цвета исчезают, полотно разваливается. Ее пора реставрировать. Все считали, что она вообще была уничтожена. Это происходит с 90% всех похищенных предметов искусства, потому что их невозможно продать,
      – отметил Бренд.

      "Бюст женщины" Пикассо написал в 1938 году. Это была его одна из любимых картин, поэтому он никогда не выставлял эту работу на продажу. Полотно всегда висело в его доме. Это портрет Доры Маар, которая была музой и любовницей художника в 1930-х и 1940-х годах.

      Чтобы картина вернулась к саудовскому бизнесмену ему придется выложить еще 4 миллиона за страховую премию. Однако, по мнению арт-детектива, коллекционер согласится на это. Ведь полотно подскочило в цене до 25 миллионов евро.


      Пабло Пикассо // Getty Images

      blog_ava
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      Теги: Новости культуры Нидерланды Исскусство
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