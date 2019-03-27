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      В Амстердамі знайшли вкрадену картину Пікассо: її ціна підскочила у 6 разів

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      Зниклу картину Пікассо "Бюст жінки" знайшли
      Зниклу картину Пікассо "Бюст жінки" знайшли / nos.nl

      В Амстердамі знайшли картину Пабло Пікассо "Бюст жінки", яку викрали 20 років тому з яхти саудівського бізнесмена у Франції. Відтоді її ціна виросла з 4 мільйонів євро до 25.

      Власник картини довго намагався знайти полотно. Навіть пропонував винагороду у 400 тисяч євро. Та все було марно, аж поки у 2015 році за справу не взявся детектив в арт-світі Артур Бренд на прізвисько "Індіана Джонс", пише NOS.

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      За словами нідерландця, полотно майже весь цей час жило у підвалах та багажниках кримінальнх авторитетів. Бо останні між собою передавали її з рук в руки як заставу. Зрештою робота Пікассо потрапила до колекції одного з нідерландських бізнесменів. У поліції заявили, що його не притягатимуть до відповідальності, бо той не знав, що картина крадена. 

      Вона у задовільному стані. Через вогкі приміщення кольори зникають, полотно розвалюється. Його час реставрувати. Всі вважали, що воно взагалі було знищено. Це відбувається з 90% всіх викрадених предметів мистецтва, тому що їх неможливо продати,
      – зазначив Бренд. 

      "Бюст жінки" Пікассо написав у 1938 році. Це була його з найулюбленіших картин, тому він ніколи не виставляв цю роботу на продаж. Полотно завжди висіло у його будинку. Це портрет Дори Маар, яка була музою та коханкою художника в 1930-х і 1940-х роках.

      Аби картина повернулась до саудівського бізнесмена йому доведеться викласти ще 4 мільйони за страхову премію. Проте, на думку арт-детектива, колекціонер на це погодиться. Адже полотно підскочило у ціні до 25 мільйонів євро.


      Пабло Пікассо // Getty Images

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      Теги: Новини культури Мистецтво Нідерланди
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