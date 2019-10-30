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      В аннексированном Крыму детей принимали в комсомол: фото

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      В аннексированном Крыму детей принимали в комсомол
      В аннексированном Крыму детей принимали в комсомол / ua.krymr.com

      В оккупированном Крыму во время празднования "дня рождения комсомола" детей приняли в комсомольцы.

      По информации "Крым. Реалии", мероприятие состоялось под стенами городского "парламента" возле памятного знака.

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      Участие в мероприятии принял руководитель севастопольских коммунистов Василий Пархоменко. Во время выступления он сказал: "Комсомол – лучшая организация в Севастополе, которая творит много добрых дел".

      Главный коммунист также призвал людей прийти 7 ноября на демонстрацию в память Октябрьского переворота.

      комсомол кримПразднование "дня комсомола" в оккупированном Крыму

      Во время мероприятия у стены с памятным знаком стояли дети в костюмах пионеров и с флагами. Кроме этого, нескольких детей также приняли в комсомол, а Пархоменко, по советской традиции, вручил им билеты.

      комсомол крим севастопольМероприятие состоялось под стенами городского "парламента"

      Кто такие комсомольцы?
      Это участники коммунистического молодежного движения, созданного на I Всероссийском съезде Союза рабочей и крестьянской молодежи 29 октября 1918 года. Комсомольская организация до сих пор существует на государственном уровне в Беларуси, а также в России и Казахстане при поддержке компартий.

      В апреле 2015 года в Украине появился закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов.

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      Теги: Новости России Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма СССР
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