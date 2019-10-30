В аннексированном Крыму детей принимали в комсомол: фото

В оккупированном Крыму во время празднования "дня рождения комсомола" детей приняли в комсомольцы.

По информации "Крым. Реалии", мероприятие состоялось под стенами городского "парламента" возле памятного знака.

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Участие в мероприятии принял руководитель севастопольских коммунистов Василий Пархоменко. Во время выступления он сказал: "Комсомол – лучшая организация в Севастополе, которая творит много добрых дел".

Главный коммунист также призвал людей прийти 7 ноября на демонстрацию в память Октябрьского переворота.

Празднование "дня комсомола" в оккупированном Крыму

Во время мероприятия у стены с памятным знаком стояли дети в костюмах пионеров и с флагами. Кроме этого, нескольких детей также приняли в комсомол, а Пархоменко, по советской традиции, вручил им билеты.

Мероприятие состоялось под стенами городского "парламента"

Кто такие комсомольцы?

Это участники коммунистического молодежного движения, созданного на I Всероссийском съезде Союза рабочей и крестьянской молодежи 29 октября 1918 года. Комсомольская организация до сих пор существует на государственном уровне в Беларуси, а также в России и Казахстане при поддержке компартий.



В апреле 2015 года в Украине появился закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов.