В анексованому Криму дітей приймали до комсомолу: фото
В окупованому Криму під час відзначення "дня народження комсомолу" дітей прийняли у комсомольці.
За інформацією "Крим.Реалії", захід відбувся під стінами міської "парламенту" біля пам'ятного знака.
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Участь в дійстві взяв керівник севастопольських комуністів Василь Пархоменко. Під час виступу він сказав: "Комсомол – найкраща організація в Севастополі, яка творить багато добрих справ".
Головний комуніст також закликав людей прийти 7 листопада на демонстрацію в пам'ять Жовтневого перевороту.
Відзначення "дня комсомолу" в окупованому Криму
Під час заходу біля стіни із пам'ятним знаком стояли діти в костюмі піонерів і з прапорами. Окрім цього, кількох дітей також прийняли у комсомол, а Пархоменко, за радянською традицією, вручив їм квитки.
Захід відбувся під стінами міської "парламенту"
Хто такі комсомольці?
Це учасники комуністичного молодіжного руху, який створили на I Всеросійському з'їзді Союзу робочої і селянської молоді 29 жовтня 1918 року. Комсомольська організація ще досі існує на державному рівні в Білорусі, а також в Росії і Казахстані за підтримки компартій.
У квітні 2015 року в Україні з'явився закон про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів.