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      В анексованому Криму дітей приймали до комсомолу: фото

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      В анексованому Криму дітей приймали до комсомолу
      В анексованому Криму дітей приймали до комсомолу / ua.krymr.com

      В окупованому Криму під час відзначення "дня народження комсомолу" дітей прийняли у комсомольці.

      За інформацією "Крим.Реалії", захід відбувся під стінами міської "парламенту" біля пам'ятного знака.

      До слова: Українській дитині видали форму з символікою СРСР і Росії: у США розгорівся скандал

      Участь в дійстві взяв керівник севастопольських комуністів Василь Пархоменко. Під час виступу він сказав: "Комсомол – найкраща організація в Севастополі, яка творить багато добрих справ".

      Головний комуніст також закликав людей прийти 7 листопада на демонстрацію в пам'ять Жовтневого перевороту.

      комсомол крим
      Відзначення "дня комсомолу" в окупованому Криму

      Під час заходу біля стіни із пам'ятним знаком стояли діти в костюмі піонерів і з прапорами. Окрім цього, кількох дітей також прийняли у комсомол, а Пархоменко, за радянською традицією, вручив їм квитки. 

      комсомол крим севастополь
      Захід відбувся під стінами міської "парламенту"

      Хто такі комсомольці?

      Це учасники комуністичного молодіжного руху, який створили на I Всеросійському з'їзді Союзу робочої і селянської молоді 29 жовтня 1918 року. Комсомольська організація ще досі існує на державному рівні в Білорусі, а також в Росії і Казахстані за підтримки компартій.

      У квітні 2015 року в Україні з'явився закон про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів.

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      Теги: СРСР Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Україна – Росія
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