22 марта в Антарктиду отправляются 2 украинские экспедиции. Первая – будет находиться на станции целый год. В нее вошло 12 мужчин – 7 научных и 5 технических работников.

Об этом говорится на сайте Министерства образования и науки.

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И.о. начальника Национального антарктического научного центра Евгений Дикий анонсировал, что летнюю экспедицию в таком виде мы видим в последний раз.

Это последняя зимовка, которая состоит исключительно из мужчин. Мы возвращаем практику гендерного равенства, чтобы наравне с мужчинами на станции проводили исследования и женщины, давали блестящие научные результаты. Думаю, что состав следующей летней экспедиции уже будет другим,

– сказал он.

Участники летней экспедиции будут осуществлять метеорологические, биологические и геофизические исследования. Например, продолжат непрерывные наблюдения за изменением климата, за состоянием озоновой дыры, будут изучать изменение уровня моря, аномальное магнитное поле, популяции пингвинов и тому подобное. Стоит отметить, что в этом году биологические исследования расширят 5 новыми видами.

Вторая экспедиция – сезонная, в которую вошли 12 ученых. Они будут работать во время пересменки 22-й и 23-й УАЭ – в течение почти трех недель. Ученые, в частности, будут отбирать образцы для исследований, заявки на которые подали 20 научно-исследовательских учреждений Украины.

"Восстановление полноценных сезонных экспедиций во время антарктического лета – это одна из наших главных целей. Потому что в последнее время ежегодно их продолжительность постоянно уменьшалась, и в прошлом году "сезонки" вообще продолжалась два с половиной дня. В этом году мы расширили ее продолжительность до 18 дней. А уже в декабре 2018-го планируем делать полноценную трехмесячную сезонную экспедицию", – рассказал Евгений Дикий.