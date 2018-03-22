22 березня в Антарктиду вирушають 2 українські експедиції. Перша – перебуватиме на станції цілий рік. До неї увійшло 12 чоловіків – 7 науковців та 5 технічних працівників.

Про це йдеться на сайті Міністерства освіти і науки.

Читайте також: У соцмережі показали будні українських науковців в Антарктиці: вражаючі фото

В.о. начальника Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий анонсував, що річну експедицію в такому вигляді ми бачимо востаннє.

Це остання зимівка, яка складається виключно з чоловіків. Ми повертаємо практику гендерної рівності, щоб на рівні з чоловіками на станції проводили дослідження і жінки, давали блискучі наукові результати. Гадаю, що склад наступної річної експедиції вже буде зовсім іншим,

– сказав він.

Учасники річної експедиції здійснюватимуть метеорологічні, біологічні та геофізичні дослідження. Наприклад, продовжать безперервні спостереження за зміною клімату, станом озонової діри, вивчатимуть зміну рівня моря, аномальне магнітне поле, популяції пінгвінів тощо. Варто відзначити, що цього року біологічні дослідження розширять 5 новими видами.

Друга експедиція – сезонна, до якої увійшли 12 науковців. Вони працюватимуть під час перезмінки 22-ї та 23-ї УАЕ – впродовж майже трьох тижнів. Вчені, зокрема, відбиратимуть зразки для досліджень, заявки на які подали 20 науково-дослідних закладів України.

"Відновлення повноцінних сезонних експедицій під час антарктичного літа – це одна з наших головних цілей. Бо останнім часом щороку їхня тривалість постійно зменшувалася, і торік "сезонка" взагалі продовжувалася два з половиною дні. Цього року ми розширили її тривалість до 18 днів. А вже в грудні 2018-го плануємо робити повноцінну тримісячну сезонну експедицію", – розповів Євген Дикий.