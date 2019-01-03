В Антарктике ученым удалось добраться до подземного озера: увлекательное видео

Группа ученых SALSA сумела добраться через один километр льда к озеру Мерсес, который расположен в Антарктике.

Об этом информирует Earther.

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Чтобы добраться до озера, группе из 50 ученых пришлось растопить ледяную поверхность с помощью буровой установки с горячей водой. Бурение скважины началось еще 23 декабря.

Happy New Year! In case you missed it, we just drilled a hole through 3,500 feet of ice in #Antarctica. Read more about it in the latest article from @EARTH3R here! https://t.co/oVI08jXlIg pic.twitter.com/EKxLOhXBGo — Salsa Antarctica (@SalsaAntarctica) 2 января 2019 г.

Так, исследователи ожидают, что в глубоководном озере можно обнаружить некоторые формы жизни, которые тысячелетиями не видели солнечного света. Также они планируют изучить образцы воды и ДНК микробов, которые живут в водоеме.

Смотрите видео: ученые добрались до подземного озера в Антарктике





