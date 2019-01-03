В Антарктике ученым удалось добраться до подземного озера: увлекательное видео
Группа ученых SALSA сумела добраться через один километр льда к озеру Мерсес, который расположен в Антарктике.
Об этом информирует Earther.
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Чтобы добраться до озера, группе из 50 ученых пришлось растопить ледяную поверхность с помощью буровой установки с горячей водой. Бурение скважины началось еще 23 декабря.
Так, исследователи ожидают, что в глубоководном озере можно обнаружить некоторые формы жизни, которые тысячелетиями не видели солнечного света. Также они планируют изучить образцы воды и ДНК микробов, которые живут в водоеме.
Смотрите видео: ученые добрались до подземного озера в Антарктике
Источник: 24 Канал
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