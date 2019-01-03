В Антарктиці вченим вдалося дістатися до підземного озера: захопливе відео
Група вчених SALSA зуміла дістатися крізь один кілометр льоду до озера Мерсес, що розташоване в Антарктиці.
Про це інформує Earther.
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Щоб дістатися озера, групі з 50 учених довелося розтопити крижану поверхню за допомогою бурової установки з гарячою водою. Буріння свердловини розпочалося ще 23 грудня.
Так, дослідники очікують, що у глибоководному озері можна виявити деякі форми життя, які тисячоліттями не бачили сонячного світла. Також вони планують вивчити зразки води і ДНК мікробів, які мешкають у водоймі.
Дивіться відео: вчені добралися до підземного озера у Антарктиці
Джерело: 24 Канал
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