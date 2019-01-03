В Антарктиці вченим вдалося дістатися до підземного озера: захопливе відео

Група вчених SALSA зуміла дістатися крізь один кілометр льоду до озера Мерсес, що розташоване в Антарктиці.

Про це інформує Earther.

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Щоб дістатися озера, групі з 50 учених довелося розтопити крижану поверхню за допомогою бурової установки з гарячою водою. Буріння свердловини розпочалося ще 23 грудня.

Happy New Year! In case you missed it, we just drilled a hole through 3,500 feet of ice in #Antarctica. Read more about it in the latest article from @EARTH3R here! https://t.co/oVI08jXlIg pic.twitter.com/EKxLOhXBGo — Salsa Antarctica (@SalsaAntarctica) 2 января 2019 г.

Так, дослідники очікують, що у глибоководному озері можна виявити деякі форми життя, які тисячоліттями не бачили сонячного світла. Також вони планують вивчити зразки води і ДНК мікробів, які мешкають у водоймі.

Дивіться відео: вчені добралися до підземного озера у Антарктиці





