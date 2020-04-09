В аптеках будут проверять наличие масок

Кабмин обязал всех людей носить защитные маски в общественных местах для борьбы с коронавирусом. Отныне наличие средств индивидуальной защиты будут проверять во всех аптеках.

Соответствующее решение приняли на совещании с Владимиром Зеленским, говорится на сайте президента.

Важно Карантин в Украине усилили: что нового

Если в аптеках будут отсутствовать маски, то "будут приняты меры административного реагирования".

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что значительно выросло количество украинцев, которые пользуются средствами защиты. Так, 89% граждан ответили утвердительно на вопрос, используют ли они средства защиты, а 50% сообщили, что применяют дезинфекторы.

Зачем носить маску?

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснял, что это нужно ради безопасности всех нас. Все люди рассматриваются как потенциально инфицированные. Вы можете не знать, что являетесь переносчиком вируса, однако можете подвергать опасности других. Маска предотвращает возможное инфицирование окружающих.

По состоянию на 9 апреля в Украине зафиксировали 1892 случая коронавируса, 45 человек – вылечились, 57 – умерли. Правительство продлило и усилило карантин до 24 апреля.



Как использовать маску / Инфографика 24 канала