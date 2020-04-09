В аптеках перевірятимуть наявність масок

Кабмін зобов’язав усіх людей носити захисні маски у громадських місцях для боротьби з коронавірусом. Відтепер наявність засобів індивідуального захисту перевірятимуть у всіх аптеках.

Відповідне рішення прийняли на нараді з Володимиром Зеленським, мовиться на сайті президента.

Важливо Карантин в Україні посилили: що нового

Якщо в аптеках будуть відсутні маски, то "будуть вжиті заходи адміністративного реагування".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що значно зросла кількість українців, які користуються засобами захисту. Так, 89% громадян відповіли ствердно на запитання, чи використовують вони засоби захисту, а 50% повідомили, що застосовують дезінфектори.

Навіщо носити маску?Головний санітарний лікар України Віктор ляшко пояснював, що це потрібно заради безпеки всіх нас. Усі люди розглядаються як потенційно інфіковані. Ви можете не знати, що є переносником вірусу, проте можете наражати на небезпеку інших. Маска запобігає можливому інфікуванню оточуючих.

Станом на 9 квітня в Україні зафіксували 1892 випадки коронавірусу, 45 людей – вилікувались, але 57 – померли. Уряд продовжив та посилив карантин до 24 квітня.



Як використовувати маску / Інфографіка 24 каналу