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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      В аптеках перевірятимуть наявність масок

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      Маску мають носити усі / Getty images

      Кабмін зобов’язав усіх людей носити захисні маски у громадських місцях для боротьби з коронавірусом. Відтепер наявність засобів індивідуального захисту перевірятимуть у всіх аптеках.

      Відповідне рішення прийняли на нараді з Володимиром Зеленським, мовиться на сайті президента.

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      Якщо в аптеках будуть відсутні маски, то "будуть вжиті заходи адміністративного реагування".

      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що значно зросла кількість українців, які користуються засобами захисту. Так, 89% громадян відповіли ствердно на запитання, чи використовують вони засоби захисту, а 50% повідомили, що застосовують дезінфектори.

      Навіщо носити маску?Головний санітарний лікар України Віктор ляшко пояснював, що це потрібно заради безпеки всіх нас. Усі люди розглядаються як потенційно інфіковані. Ви можете не знати, що є переносником вірусу, проте можете наражати на небезпеку інших. Маска запобігає можливому інфікуванню оточуючих.

      Станом на 9 квітня в Україні зафіксували 1892 випадки коронавірусу, 45 людей – вилікувались, але 57 – померли. Уряд продовжив та посилив карантин до 24 квітня.

      маска захисна коронавірус як користуватися
      Як використовувати маску / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Здоров'я Володимир Зеленський Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України
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