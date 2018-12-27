13:39
27 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шальная императрица Поклонская. "Могучая" армия РФ
      Вєсті Кремля
      21:34, 26 декабря
      Вести.UA: Политика Зеленского. "Подарок" под елку от России
      Вєсті.UA
      19:23, 26 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      В армии Германии смогут служить граждане других стран ЕС

      15 Читати новину українською
      В армии Германии смогут служить граждане других стран ЕС
      В армии Германии смогут служить граждане других стран ЕС / Фото из открытых источников

      Вооруженные силы Германии рассматривают возможность в будущем привлекать к службе в армии граждан других стран Евросоюза.

      Об этом заявил главный инспектор Бундесвера Эбергард Цорн, сообщает Die Zeit.

      Читайте также: В Литве, Польше и Германии не понимают, зачем Евросоюзу Сербия, которая дружит с Россией, – СМИ

      Известно, что речь идет о привлечении специалистов отдельных отраслей, в частности, врачей и ИТ-специалистов.

      Во времена дефицита квалифицированных кадров Бундесвера приходится смотреть во все направления,
      – сказал Цорн.

      Более того, правительство Германии уже провело консультации по этому вопросу с партнерами в ЕС. Однако большинство государств, в частности из Восточной Европы, отреагировали на инициативу осторожно.

      По мнению уполномоченного Бундестага по делам военнослужащих Ханса-Петера Бартельса, привлечение граждан стран ЕС в армию не станет чем-то особенным. Все из-за того, что даже сегодня в немецкой армии служат много солдат с миграционными корнями и двойным гражданством.

      К слову, Германия планирует к 2025 году увеличить численность армии до 203 тысяч человек. Сегодня количество военных Бундесвера составляет 182 тысяч.

      Теги: Новости политики Евросоюз
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Измена мужа Лорак и Марченко на "Танцах": какими скандалами запомнился украинский шоу-биз
      сегодня , 13:00 Измена мужа Лорак и Марченко на "Танцах": какими скандалами запомнился украинский шоу-биз
      Анастасія Манюхіна 165
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Тёмное прошлое Украины: будет ли в стране третий Майдан
      сегодня , 12:30 Тёмное прошлое Украины: будет ли в стране третий Майдан
      Павло Казарін 265
      Військові підсумки року: чого добилася Україна за четвертий рік війни?
      сегодня , 12:01 Військові підсумки року: чого добилася Україна за четвертий рік війни?
      Олексій Чибісов 484
      Зеленский пошёл: какие изменения могут принести люди не из политики?
      сегодня , 10:01 Зеленский пошёл: какие изменения могут принести люди не из политики?
      Інна Жолобович 950
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Российские военные в Приднестровье: президент Молдовы Додон выдал неоднозначное заявление
       25 декабря , 23:46
      Ураган "Майкл" во Флориде унес первую жизнь: объявлено чрезвычайное положение
       11 октября , 08:36
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      One Room Hotel: чем поражает крошечный отель с единственным номером
       29 декабря , 18:22
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук