В армии Германии смогут служить граждане других стран ЕС

Вооруженные силы Германии рассматривают возможность в будущем привлекать к службе в армии граждан других стран Евросоюза.

Об этом заявил главный инспектор Бундесвера Эбергард Цорн, сообщает Die Zeit.

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Известно, что речь идет о привлечении специалистов отдельных отраслей, в частности, врачей и ИТ-специалистов.

Во времена дефицита квалифицированных кадров Бундесвера приходится смотреть во все направления,

– сказал Цорн.

Более того, правительство Германии уже провело консультации по этому вопросу с партнерами в ЕС. Однако большинство государств, в частности из Восточной Европы, отреагировали на инициативу осторожно.

По мнению уполномоченного Бундестага по делам военнослужащих Ханса-Петера Бартельса, привлечение граждан стран ЕС в армию не станет чем-то особенным. Все из-за того, что даже сегодня в немецкой армии служат много солдат с миграционными корнями и двойным гражданством.

К слову, Германия планирует к 2025 году увеличить численность армии до 203 тысяч человек. Сегодня количество военных Бундесвера составляет 182 тысяч.