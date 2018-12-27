В армії Німеччини зможуть служити громадян інших країн ЄС

Збройні сили Німеччини розглядають можливість у майбутньому залучати до служби в армії громадян інших країн Євросоюзу.

Про це заявив головний інспектор Бундесверу Ебергард Цорн, повідомляє Die Zeit.

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Відомо, що мова йде про залучення фахівців окремих галузей, зокрема, лікарів та ІТ-спеціалістів.

У часи дефіциту кваліфікованих кадрів Бундесверу доводиться дивитися в усі напрямки,

– сказав Цорн.

Більше того, уряд Німеччини вже провів консультації з цього питання з партнерами в ЄС. Однак більшість держав, зокрема зі Східної Європи, відреагували на ініціативу обережно.

На думку уповноваженого Бундестагу у справах військовослужбовців Ганса-Петера Бартельса, залучення громадян країн ЄС до армії не стане чимось особливим. Все через те, що навіть сьогодні в німецькій армії служать багато солдатів з міграційними корінням і подвійним громадянством.

До слова, Німеччина планує до 2025 року збільшити чисельність армії до 203 тисяч осіб. Сьогодні кількість військових Бундесверу складає 182 тисяч.