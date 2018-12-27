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      В армії Німеччини зможуть служити громадян інших країн ЄС

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      В армії Німеччини зможуть служити громадян інших країн ЄС
      В армії Німеччини зможуть служити громадян інших країн ЄС / Фото з відкритих джерел

      Збройні сили Німеччини розглядають можливість у майбутньому залучати до служби в армії громадян інших країн Євросоюзу.

      Про це заявив головний інспектор Бундесверу Ебергард Цорн, повідомляє Die Zeit.

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      Відомо, що мова йде про залучення фахівців окремих галузей, зокрема, лікарів та ІТ-спеціалістів.

      У часи дефіциту кваліфікованих кадрів Бундесверу доводиться дивитися в усі напрямки,
      – сказав Цорн.

      Більше того, уряд Німеччини вже провів консультації з цього питання з партнерами в ЄС. Однак більшість держав, зокрема зі Східної Європи, відреагували на ініціативу обережно.

      На думку уповноваженого Бундестагу у справах військовослужбовців Ганса-Петера Бартельса, залучення громадян країн ЄС до армії не стане чимось особливим. Все через те, що навіть сьогодні в німецькій армії служать багато солдатів з міграційними корінням і подвійним громадянством.

      До слова, Німеччина планує до 2025 року збільшити чисельність армії до 203 тисяч осіб. Сьогодні кількість військових Бундесверу складає 182 тисяч.

      Теги: Новини політики Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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