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      В августе Чернобыль посетило рекордное количество туристов: цифра

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      Чернобыльская АЭС
      Чернобыльская АЭС / Прямий

      Только за август зону отчуждения посетили более 14 тысяч туристов. То есть этот показатель в пять раз больший по сравнению с первыми месяцами года.

      Всего с начала 2019 году Чернобыль посетили 74 671 турист. Об этом сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.

      Актуально: Самые интересные туристические места: какой отдых выбирают украинцы

      Только за август 2019 года зону посетило 14 416 человек. С начала года этот показатель увеличился в пять раз: еще в январе – феврале посещали зону не больше, чем 3 тысячи человек в месяц, а начиная с марта количество туристов начало стремительно расти,
      – говорится в сообщении.

      Следует отметить, что поток туристов начал стремительно расти после выхода американского сериала "Чернобыль".

      Больше о культовом сериале - здесь.

      Что известно об аварии на Чернобыльской АЭС?
      В ночь на 26 апреля 1986 года в городе Припять, который расположен в Киевской области, состоялась техногенная экологически-гуманитарная катастрофа. В результате перегрева реактора произошли два тепловых взрыва и последующее разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.

      Реактор был полностью разрушен, а в воздух было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв, мощностью в 300 Хиросим, замалчивался, но после сообщений из Швеции, где были обнаружены радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация.

      Из Киевской области было эвакуировано около 130 тысяч человек, а по официальным данным, радиоактивное поражение получили около 600 тысяч человек. Сейчас вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения.

      Чорнобиль цифри
      Чернобыль в цифрах: инфографика 24 канала

       Интересно: Американцы рассекретили первый отчет разведки об аварии на ЧАЭС: что в нем – фото

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Отдых Чернобыль Туристический бизнес
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