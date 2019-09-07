В августе Чернобыль посетило рекордное количество туристов: цифра

Только за август зону отчуждения посетили более 14 тысяч туристов. То есть этот показатель в пять раз больший по сравнению с первыми месяцами года.

Всего с начала 2019 году Чернобыль посетили 74 671 турист. Об этом сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.

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Только за август 2019 года зону посетило 14 416 человек. С начала года этот показатель увеличился в пять раз: еще в январе – феврале посещали зону не больше, чем 3 тысячи человек в месяц, а начиная с марта количество туристов начало стремительно расти,

– говорится в сообщении.

Следует отметить, что поток туристов начал стремительно расти после выхода американского сериала "Чернобыль".

Больше о культовом сериале - здесь.

Что известно об аварии на Чернобыльской АЭС?

В ночь на 26 апреля 1986 года в городе Припять, который расположен в Киевской области, состоялась техногенная экологически-гуманитарная катастрофа. В результате перегрева реактора произошли два тепловых взрыва и последующее разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.



Реактор был полностью разрушен, а в воздух было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв, мощностью в 300 Хиросим, замалчивался, но после сообщений из Швеции, где были обнаружены радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация.



Из Киевской области было эвакуировано около 130 тысяч человек, а по официальным данным, радиоактивное поражение получили около 600 тысяч человек. Сейчас вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения.



Чернобыль в цифрах: инфографика 24 канала

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