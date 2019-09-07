У серпні Чорнобиль відвідала рекордна кількість туристів: цифра

Лише за серпень зону відчуження відвідали понад 14 тисяч туристів. Тобто цей показник вп’ятеро більший у порівнянні з першими місяцями року.

Загалом від початку 2019 року Чорнобиль відвідали 74 671 турист. Про це повідомляє Державне агентство з управління зоною відчуження.

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Лише за серпень 2019 року зону відвідало 14 416 осіб. Від початку року цей показник збільшився уп’ятеро: ще у січні – лютому зону відвідували не більше, аніж 3 тисячі людей на місяць, а починаючи з березня кількість туристів почала стрімко зростати,

– мовиться у повідомленні.

Слід зазначити, що потік туристів почав стрімко зростати після виходу американського серіалу "Чорнобиль".

Більше про культовий серіал – тут.

Що відомо про аварію на Чорнобильській АЕС?В ніч на 26 квітня 1986 року в місті Прип'ять, що розташоване в Київській області, відбулась техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа. Через перегрів реактора сталися два теплових вибухи та подальше руйнування четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції.



Реактор був повністю зруйнований, а в повітря викинуло велику кількість радіоактивних речовин. Спочатку вибух, потужністю 300 Хіросім, замовчувався, але після повідомлень із Швеції, де було виявлено радіоактивні частинки, принесені зі східної частини СРСР, розпочалась екстрена евакуація.



З Київської області було евакуйовано близько 130 тисяч осіб, а за офіційними даними, радіоактивне ураження отримали близько 600 тисяч людей. Наразі навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження.





Чорнобиль в цифрах: інфографіка 24 каналу

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