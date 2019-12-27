В авиакатастрофе в Казахстане погибла журналистка: стартовало расследование

В Казахстане после падения самолета в Алматы открыли дело по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

Министерство внутренних дел Казахстана начало расследование авиакатастрофы в стране, в результате которой уже погибли 15 человек, сообщает казахское издание Tengrinews.kz.

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Среди погибших выпускающий редактор издания Informburo.kz Дана Круглова. Это подтвердила редакция.



Дана Круглова

"Дана Круглова была настоящим журналистом. Ее статьи вызвали резонанс, становились примером для всех сотрудников редакции. В январе Дана стала выпускающим редактором, а 1 декабря возглавила отдел расследований. Дана была честной, смелой и одновременно объективной. Это страшная потеря для всех нас", – заявил главный редактор Informburo.kz Михаил Дорофеев.

Что известно об авиакатастрофе в Казахстане

Утром 27 декабря самолет авиакомпании "Бек Эйр" вылетел по внутреннему рейсу Алматы – Нур-Султан. Однако исчез с радаров вскоре после взлета, а затем упал и разбился.

После вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал возле жилого сектора. Авария произошла вблизи города Алматы в районе поселка Альмерек Талгарского района.

Отметим, что авиакомпания Bek Air основана в 1999 году и является первым в Казахстане лоукостером, которые осуществляет регулярные внутренние и международные рейсы. Парк компании состоит из семи самолетов типа Fokker-100. Они были выпущены компанией из Нидерландов, которая обанкротилась в 1997 году.

Смотрите видео о падении самолета