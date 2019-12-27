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      В авиакатастрофе в Казахстане погибла журналистка: стартовало расследование

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      Авиакатастрофа в Алматы / inbusiness.kz/ru

      В Казахстане после падения самолета в Алматы открыли дело по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

      Министерство внутренних дел Казахстана начало расследование авиакатастрофы в стране, в результате которой уже погибли 15 человек, сообщает казахское издание Tengrinews.kz.

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      Среди погибших выпускающий редактор издания Informburo.kz Дана Круглова. Это подтвердила редакция.

      казахстан авіакатастрофа дана круглова
      Дана Круглова

      "Дана Круглова была настоящим журналистом. Ее статьи вызвали резонанс, становились примером для всех сотрудников редакции. В январе Дана стала выпускающим редактором, а 1 декабря возглавила отдел расследований. Дана была честной, смелой и одновременно объективной. Это страшная потеря для всех нас", – заявил главный редактор Informburo.kz Михаил Дорофеев.

      Что известно об авиакатастрофе в Казахстане

      Утром 27 декабря самолет авиакомпании "Бек Эйр" вылетел по внутреннему рейсу Алматы – Нур-Султан. Однако исчез с радаров вскоре после взлета, а затем упал и разбился.

      После вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал возле жилого сектора. Авария произошла вблизи города Алматы в районе поселка Альмерек Талгарского района.

      Отметим, что авиакомпания Bek Air основана в 1999 году и является первым в Казахстане лоукостером, которые осуществляет регулярные внутренние и международные рейсы. Парк компании состоит из семи самолетов типа Fokker-100. Они были выпущены компанией из Нидерландов, которая обанкротилась в 1997 году.

      Смотрите видео о падении самолета

       

      В Казахстане упал пассажирский самолет, 15 погибших, десятки раненых: фото и видео
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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Авиакатастрофа в Алматы Новости Казахстана Журналисты
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