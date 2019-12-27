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      В авіакатастрофі в Казахстані загинула журналістка: стартувало розслідування

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      Авіакатастрофа в Алмати / inbusiness.kz/ru

      У Казакстані після падіння літака в Алмати відкрили справу за фактом порушення правил безпеки і експлуатації повітряного транспорту.

      Міністерство внутрішніх справ Казахстану початок розслідування авіакатастрофи в країні, в результаті якої вже загинули 15 людей, повідомляє казахське видання Tengrinews.kz.

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      Серед загиблих випусковий редактор видання Informburo.kz Дана Круглова. Це підтвердила редакція.

      казахстан авіакатастрофа дана круглова
      Дана Круглова

      "Дана Круглова була справжнім журналістом. Її статті викликали резонанс, ставали прикладом для всіх співробітників редакції. У січні Дана стала випусковим редактором, а 1 грудня очолила відділ розслідувань. Дана була чесною, сміливою і одночасно об'єктивною. Це страшна втрата для всіх нас", – заявив головний редактор Informburo.kz Михайло Дорофєєв.

      Що відомо про авіакатастрофу у Казахстані

      Вранці 27 грудня літак авіакомпанії "Бек Ейр" вилетів за внутрішнім рейсом Алмати – Нур-Султан. Однак зник з радарів невдовзі після зльоту, а потім впав і розбився.

      Після вильоту з аеропорту втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховою будовою і впав біля житлового сектора. Аварія трапилася поблизу міста Алмати в районі селища Альмерек Телгарського району.

      Відзначимо, що авіакомпанія Bek Air заснована в 1999 році і є першим у Казахстані лоукостером, які здійснює регулярні внутрішні та міжнародні рейси. Парк компанії складається з семи літаків типу Fokker-100. Вони були випущені компанією з Нідерландів, яка збанкрутувала 1997 року.

      Дивіться відео про падіння літака:

       

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Авіакатастрофа в Алмати Журналісти Новини Казахстану
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