В авіакатастрофі в Казахстані загинула журналістка: стартувало розслідування

У Казакстані після падіння літака в Алмати відкрили справу за фактом порушення правил безпеки і експлуатації повітряного транспорту.

Міністерство внутрішніх справ Казахстану початок розслідування авіакатастрофи в країні, в результаті якої вже загинули 15 людей, повідомляє казахське видання Tengrinews.kz.

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Серед загиблих випусковий редактор видання Informburo.kz Дана Круглова. Це підтвердила редакція.



Дана Круглова

"Дана Круглова була справжнім журналістом. Її статті викликали резонанс, ставали прикладом для всіх співробітників редакції. У січні Дана стала випусковим редактором, а 1 грудня очолила відділ розслідувань. Дана була чесною, сміливою і одночасно об'єктивною. Це страшна втрата для всіх нас", – заявив головний редактор Informburo.kz Михайло Дорофєєв.

Що відомо про авіакатастрофу у Казахстані

Вранці 27 грудня літак авіакомпанії "Бек Ейр" вилетів за внутрішнім рейсом Алмати – Нур-Султан. Однак зник з радарів невдовзі після зльоту, а потім впав і розбився.

Після вильоту з аеропорту втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховою будовою і впав біля житлового сектора. Аварія трапилася поблизу міста Алмати в районі селища Альмерек Телгарського району.

Відзначимо, що авіакомпанія Bek Air заснована в 1999 році і є першим у Казахстані лоукостером, які здійснює регулярні внутрішні та міжнародні рейси. Парк компанії складається з семи літаків типу Fokker-100. Вони були випущені компанією з Нідерландів, яка збанкрутувала 1997 року.

Дивіться відео про падіння літака: