В Австралии обнаружили упаковки фруктов с иглами внутри
Швейные иглы были обнаружены в свежих грушах, купленных в магазинах австралийского города Мельбурн. Полиция начала расследование инцидента.
Об этом сообщила телекомпания ABC.
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Отмечается, что иглы нашли в грушах через три дня после того, как полиция объявила об аресте 50-летней женщины, обвиняемой в умышленной порче продуктов, которая поставляла клубнику с иглами внутри в супермаркеты страны. О находке в полицию штата Виктория сообщила сотрудница ABC Клэр Бонсер, которая нашла иголку в груше во время завтрака.
Я не получила никаких травм, просто посмотрела на грушу, которую ела, и увидела блеск иглы,
– рассказала женщина.
Вторая партия груш с иглами внутри была обнаружена сотрудниками супермаркета сети Woolworths в Сифорде (пригород Мельбурна).
Полиция штата Виктория начала расследование новых случаев выявления игл в свежих фруктах.
Масштабное расследование инцидентов с иглами в ягодах и фруктах в Австралии началось 13 сентября, после того, как на территории штата Квинсленд было зафиксировано несколько случаев обнаружения игл в клубнике, реализованной в магазинах. Позже иголки и булавки были найдены в клубнике на территории шести австралийских штатов. Вся клубника была отозвана с полок магазинов, однако позже, 19 сентября, иглы были обнаружены в бананах, купленных в Ньюкасле (штат Новый Южный Уэльс), а 20 сентября полиция получила сообщение из Тасмании, где стальную шпильку обнаружили в яблоке.
Всего полиция Австралии зарегистрировала 230 сообщений о иглы в свежих фруктах и ягодах. 20 сентября власти страны ужесточили наказание за "продуктовый саботаж" (умышленное повреждение продуктов), увеличив срок тюремного заключения за такие преступления с 10 до 15 лет.
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11 ноября полиция арестовала 50-летнюю бывшую сотрудницу компании, которая поставляла клубнику в супермаркеты страны, Ми Ут Чинь, которой было предъявлено обвинение в семи эпизодах умышленной порчи продуктов. 12 ноября суд Брисбена отказал ей в освобождении под залог.
По данным Министерства сельского хозяйства Австралии, в результате кризиса отрасль понесла убытки в размере 160 миллионов австралийских долларов (115,8 миллиона долларов США).
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