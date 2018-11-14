В Австралии обнаружили упаковки фруктов с иглами внутри

Швейные иглы были обнаружены в свежих грушах, купленных в магазинах австралийского города Мельбурн. Полиция начала расследование инцидента.

Об этом сообщила телекомпания ABC.

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Отмечается, что иглы нашли в грушах через три дня после того, как полиция объявила об аресте 50-летней женщины, обвиняемой в умышленной порче продуктов, которая поставляла клубнику с иглами внутри в супермаркеты страны. О находке в полицию штата Виктория сообщила сотрудница ABC Клэр Бонсер, которая нашла иголку в груше во время завтрака.

Я не получила никаких травм, просто посмотрела на грушу, которую ела, и увидела блеск иглы,

– рассказала женщина.

Вторая партия груш с иглами внутри была обнаружена сотрудниками супермаркета сети Woolworths в Сифорде (пригород Мельбурна).

Полиция штата Виктория начала расследование новых случаев выявления игл в свежих фруктах.

Масштабное расследование инцидентов с иглами в ягодах и фруктах в Австралии началось 13 сентября, после того, как на территории штата Квинсленд было зафиксировано несколько случаев обнаружения игл в клубнике, реализованной в магазинах. Позже иголки и булавки были найдены в клубнике на территории шести австралийских штатов. Вся клубника была отозвана с полок магазинов, однако позже, 19 сентября, иглы были обнаружены в бананах, купленных в Ньюкасле (штат Новый Южный Уэльс), а 20 сентября полиция получила сообщение из Тасмании, где стальную шпильку обнаружили в яблоке.

Всего полиция Австралии зарегистрировала 230 сообщений о иглы в свежих фруктах и ​​ягодах. 20 сентября власти страны ужесточили наказание за "продуктовый саботаж" (умышленное повреждение продуктов), увеличив срок тюремного заключения за такие преступления с 10 до 15 лет.

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11 ноября полиция арестовала 50-летнюю бывшую сотрудницу компании, которая поставляла клубнику в супермаркеты страны, Ми Ут Чинь, которой было предъявлено обвинение в семи эпизодах умышленной порчи продуктов. 12 ноября суд Брисбена отказал ей в освобождении под залог.

По данным Министерства сельского хозяйства Австралии, в результате кризиса отрасль понесла убытки в размере 160 миллионов австралийских долларов (115,8 миллиона долларов США).