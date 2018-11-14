В Австралії виявили упаковки фруктів з голками всередині

Швейні голки були виявлені у свіжих грушах, куплених в магазинах австралійського міста Мельбурн. Поліція почала розслідування інциденту.

Про це повідомила телекомпанія ABC.

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Зазначається, що голки знайшли у грушах через три дні після того, як поліція оголосила про арешт 50-річної жінки, обвинуваченої в умисному псуванні продуктів, яка постачала полуницю з голками всередині до супермаркетів країни. Про знахідку в поліцію штату Вікторія повідомила співробітниця ABC Клер Бонсер, яка знайшла голку в груші під час сніданку.

Я не отримала жодних травм, просто подивилася на грушу, яку їла, і побачила блиск голки,

– розповіла жінка.

Друга партія груш з голками всередині була виявлена ​​співробітниками супермаркету мережі Woolworths в Сифорді (передмістя Мельбурна).

Поліція штату Вікторія почала розслідування нових випадків виявлення голок у свіжих фруктах.

Масштабне розслідування інцидентів з голками в ягодах і фруктах в Австралії почалося 13 вересня, після того, як на території штату Квінсленд було зафіксовано кілька випадків виявлення голок в полуниці, реалізованої в магазинах. Пізніше голки і шпильки були знайдені в полуниці на території шести австралійських штатів. Вся полуниця була відкликана з полиць магазинів, проте пізніше, 19 вересня, голки були виявлені в бананах, куплених в Ньюкаслі (штат Новий Південний Уельс), а 20 вересня поліція отримала повідомлення з Тасманії, де сталеву шпильку виявили в яблуці.

Всього поліція Австралії зареєструвала 230 повідомлень про голки в свіжих фруктах і ягодах. 20 вересня влада країни посилили покарання за "продуктовий саботаж" (навмисне пошкодження продуктів), збільшивши термін тюремного ув'язнення за такі злочини з 10 до 15 років.

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11 листопада поліція заарештувала 50-річну колишню співробітницю компанії, яка постачала полуницю в супермаркети країни, Мі Ут Чинь, якій було пред'явлено звинувачення в семи епізодах навмисного псування продуктів. 12 листопада суд Брісбена відмовив їй у звільненні під заставу.

За даними Міністерства сільського господарства Австралії, в результаті кризи галузь зазнала збитків у розмірі 160 мільйонів австралійських доларів (115,8 мільйона доларів США).