В Австралии поймали гигантского 5-метрового крокодила: впечатляющие фото

Австралийским рейнджерам наконец удалось поймать крокодила, за которым они "охотились" долгих 8 лет. 5-метрового гиганта весом в 600 килограммов вытащили из реки Кэтрин.

Крокодилу - 60 лет, его вытащили из естественной среды обитания, чтобы отделить от случайного контакта с людьми, передает Reuters.

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По информации издания, гиганта отправили на крокодиловую ферму доживать.

Впервые этого крокодила увидели в 2010 году. С тех пор местные рейнджеры выслеживали его восемь лет.

Поймать большую рептилию удалось только в понедельник, 9 июля. Ее усыпили и связали для транспортировки.

Отмечается, что несмотря на свои гигантские размеры, крокодил не стал рекордсменом. Почти на два метра длиннее рептилию австралийские охотники поймали и убили в 1974 году.



Гиганта усыпили и связали для транспортировки

Несмотря на свои гигантские размеры, крокодил не стал рекордсменом