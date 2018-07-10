В Австралії впіймали гігантського 5-метрового крокодила: вражаючі фото

Австралійським рейнджерам нарешті вдалося впіймати крокодила, за яким вони "полювали" довгих 8 років. 5-метрового гіганта, вагою у 600 кілограмів, витягли із річки Кетрін.

Крокодилу – 60 років, його витягли із природного середовища проживання, аби відокремити від випадкового контакту з людьми, передає Reuters.

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За інформацією видання, гіганта відправили на крокодилячу ферму, доживати віку.

Вперше цього крокодила побачили в 2010 році. З тих пір місцеві рейнджери вистежували його вісім років.

Спіймати велику рептилію вдалося лише у понеділок, 9 липня. Його приспали і зв'язали для транспортування.

Зазначається, що попри свої велетенські розміри, крокодил не став рекордсменом. Майже на два метри довшу рептилію австралійські мисливці зловили та вбили у 1974 році.



Гіганта приспали та зв'язали для транспортування



Попри свої велетенські розміри, крокодил не став рекордсменом