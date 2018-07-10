В Австралії впіймали гігантського 5-метрового крокодила: вражаючі фото
Австралійським рейнджерам нарешті вдалося впіймати крокодила, за яким вони "полювали" довгих 8 років. 5-метрового гіганта, вагою у 600 кілограмів, витягли із річки Кетрін.
Крокодилу – 60 років, його витягли із природного середовища проживання, аби відокремити від випадкового контакту з людьми, передає Reuters.
Читайте також: Британський ветеринар на своєму прикладі показала, як страждають собаки у замкненому авто
За інформацією видання, гіганта відправили на крокодилячу ферму, доживати віку.
Вперше цього крокодила побачили в 2010 році. З тих пір місцеві рейнджери вистежували його вісім років.
Спіймати велику рептилію вдалося лише у понеділок, 9 липня. Його приспали і зв'язали для транспортування.
Зазначається, що попри свої велетенські розміри, крокодил не став рекордсменом. Майже на два метри довшу рептилію австралійські мисливці зловили та вбили у 1974 році.
Гіганта приспали та зв'язали для транспортування
Попри свої велетенські розміри, крокодил не став рекордсменом