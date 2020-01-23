В Австралии разбился самолет, который должен был тушить пожары: есть жертвы
Большой транспортный самолет Hercules C-130 пропал с радаров в районе Нового Южного Уэльса утром 23 января. Впоследствии появилась информация, что он разбился, никто из экипажа не выжил.
В 4:30 часов утра по Киеву поступило сообщение, что большой самолет Hercules C-130, который должен был бороться с пожарами в Австралии, исчез. Об этом сообщили ВВС.
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Руководитель провинции Гладис Береджиклян сказал, что самолет потерпел крушение в Снежных горах, к югу от столицы Канберры.
На борту самолета было трое американцев, все они погибли. Причина катастрофы пока неизвестна. Сельская пожарная служба NSW (NSWRFS) заявила, что экипаж был опытным.
Что известно о Hercules C-130? Hercules C-130 – это американский военно-транспортный самолет средней и большой дальности. Им владеет канадская воздушная пожарная компания Кулсон Aviation, которая работает в Австралии. Самолет может перевозить 15 тысяч литров воды или огнезащитных веществ. Самолеты Hercules C-130 используются силами США и Великобритании с 1950 годов.
Что известно о пожарах в Австралии: основное
- Мощные лесные пожары бушуют в Австралии с сентября 2019 года. Десятки из них до сих пор неподконтрольны огнеборцам. Выгорело уже 8 миллионов гектаров. В ряде населенных пунктов отсутствует энергоснабжение.
- Погибли по меньшей мере 28 человек.
- Эксперты допускают, что в огне могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных, а некоторые виды могли "переступить грань вымирания".
- Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг даже берегов Южной Америки.
- Австралия пострадала от мощных ливней и гроз. Вдоль западного побережья страны пролетел циклон, в результате которого на некоторых территориях выпало до 200 – 400 миллиметров дождя.
- Также страну накрыли жуткие пылевые бури, которые погрузили города в темноту.
- На смену пылевым бурям пришел град размером с мяч для гольфа. Он уничтожил сотни частных угодий. Больше всего пострадал штат Новый Южный Уэльс.