В Австралии разбился самолет, который должен был тушить пожары: есть жертвы

Большой транспортный самолет Hercules C-130 пропал с радаров в районе Нового Южного Уэльса утром 23 января. Впоследствии появилась информация, что он разбился, никто из экипажа не выжил.

В 4:30 часов утра по Киеву поступило сообщение, что большой самолет Hercules C-130, который должен был бороться с пожарами в Австралии, исчез. Об этом сообщили ВВС.

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Руководитель провинции Гладис Береджиклян сказал, что самолет потерпел крушение в Снежных горах, к югу от столицы Канберры.

На борту самолета было трое американцев, все они погибли. Причина катастрофы пока неизвестна. Сельская пожарная служба NSW (NSWRFS) заявила, что экипаж был опытным.

Что известно о Hercules C-130? Hercules C-130 – это американский военно-транспортный самолет средней и большой дальности. Им владеет канадская воздушная пожарная компания Кулсон Aviation, которая работает в Австралии. Самолет может перевозить 15 тысяч литров воды или огнезащитных веществ. Самолеты Hercules C-130 используются силами США и Великобритании с 1950 годов.

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