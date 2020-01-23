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      В Австралії розбився літак, що мав гасити пожежі: є жертви

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      В Австралії розбився літак, що мав гасити пожежі / www.ap.org

      Великий транспортний літак Hercules C-130 зник з радарів у районі Нового Південного Уельсу зранку 23 січня. Згодом з'явилася інформація, що він розбився, ніхто з екіпажу не вижив.

      О 4:30 годині ранку за Києвом надійшло повідомлення, що великий літак Hercules C-130, що мав боротися з пожежами в Австралії, зник. Про це повідомили ВВС

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      Керівник провінції Гладіс Береджиклян сказав, що літак зазнав аварії у Сніжних горах, на південь від столиці Канберри.

      На борту літака були троє американців, усі вони загинули. Причина катастрофи наразі невідома. Сільська пожежна служба NSW (NSWRFS) заявила, що екіпаж був досвідченим.

      Що відомо про Hercules C-130?Hercules C-130 – це американський військово-транспортний літак середньої та великої дальності. Ним володіє канадська повітряна пожежна компанія Coulson Aviation, яка працює в Австралії. Літак може перевозити 15 тисяч літрів води або вогнезахисних речовин. Літаки Hercules C-130 використовуються силами США та Великобританії з 1950 років. 

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