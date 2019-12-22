В Австрии разбился самолет с немецкой семьей: есть жертва

В австрийских Альпах разбился небольшой самолет. В результате катастрофы погиб пилот, но выжили его две маленькие дочери, которые тоже находились на борту.

Самолет упал в лесу неподалеку от Фуша, что в федеральной земле Зальцбург, пишет Apnews.

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В результате катастрофы погиб пилот. Кроме него, на борту находились его 9-летняя и 11-летняя дочери. Девушкам удалось выжить, хотя они и получили ранения.

Работники Красного Креста сообщили, что девушек доставили в местную больницу.

Семья приехала из Германии. Причина аварии пока не ясна. Снег, дождь, густой туман, а также непроходимый лес препятствовали экстренным службам проводить спасательную операцию.