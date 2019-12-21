В сумке контрабандиста в "Борисполе" обнаружили двух живых соколов: фото

В аэропорту "Борисполь" пограничники пресекли попытку контрабанды соколов. Двух живых птиц, каждая из которых стоит 10 тысяч долларов, пытались незаконно вывезти в Объединенные Арабские Эмираты.

Об обнаружении необычной контрабанды в украинском аэропорту рассказал председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов в своем фейсбуке.

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Примечательно, что нарушителем закона оказался работник аэропорта.

Ночью в Борисполе сотрудник аэропорта пытался передать на борт самолета в ОАЭ двух живых соколов. Цена на а них – 10 тысяч долларов за штуку,

– написал Нефедов.

Председатель ГТС сообщил также, что с птицами все хорошо – сейчас за ними ухаживают в конноспортивном клубе "Магнат".



Соколов пытался передать в ОАЭ сотрудник аэропорта / Фото с фейсбука Нефедова



Двух соколов обнаружили в сумке "птице-контрабандиста" / Фото с фейсбука Нефедова



Стоимость одной птицы – 10 тысяч долларов США / Фото с фейсбука Нефедова

А вот "птице-контрабандист физически убежал, его ищут (личность известна, конечно)", – подытожил Нефедов.