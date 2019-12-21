В сумке контрабандиста в "Борисполе" обнаружили двух живых соколов: фото
В аэропорту "Борисполь" пограничники пресекли попытку контрабанды соколов. Двух живых птиц, каждая из которых стоит 10 тысяч долларов, пытались незаконно вывезти в Объединенные Арабские Эмираты.
Об обнаружении необычной контрабанды в украинском аэропорту рассказал председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов в своем фейсбуке.
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Примечательно, что нарушителем закона оказался работник аэропорта.
Ночью в Борисполе сотрудник аэропорта пытался передать на борт самолета в ОАЭ двух живых соколов. Цена наа них – 10 тысяч долларов за штуку,
– написал Нефедов.
Председатель ГТС сообщил также, что с птицами все хорошо – сейчас за ними ухаживают в конноспортивном клубе "Магнат".
Соколов пытался передать в ОАЭ сотрудник аэропорта / Фото с фейсбука Нефедова
Двух соколов обнаружили в сумке "птице-контрабандиста" / Фото с фейсбука Нефедова
Стоимость одной птицы – 10 тысяч долларов США / Фото с фейсбука Нефедова
А вот "птице-контрабандист физически убежал, его ищут (личность известна, конечно)", – подытожил Нефедов.
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