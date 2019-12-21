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      В сумке контрабандиста в "Борисполе" обнаружили двух живых соколов: фото

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      В "Борисполе" пытались вывезти живых соколов / Иллюстративное фото (pixabay)

      В аэропорту "Борисполь" пограничники пресекли попытку контрабанды соколов. Двух живых птиц, каждая из которых стоит 10 тысяч долларов, пытались незаконно вывезти в Объединенные Арабские Эмираты.

      Об обнаружении необычной контрабанды в украинском аэропорту рассказал председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов в своем фейсбуке.

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      Примечательно, что нарушителем закона оказался работник аэропорта.

      Ночью в Борисполе сотрудник аэропорта пытался передать на борт самолета в ОАЭ двух живых соколов. Цена наа них – 10 тысяч долларов за штуку,
      – написал Нефедов.

      Председатель ГТС сообщил также, что с птицами все хорошо – сейчас за ними ухаживают в конноспортивном клубе "Магнат".

      соки
      Соколов пытался передать в ОАЭ сотрудник аэропорта / Фото с фейсбука Нефедова

      Сокол
      Двух соколов обнаружили в сумке "птице-контрабандиста" / Фото с фейсбука Нефедова


      Стоимость одной птицы – 10 тысяч долларов США / Фото с фейсбука Нефедова

      А вот "птице-контрабандист физически убежал, его ищут (личность известна, конечно)", – подытожил Нефедов.

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      20 декабря
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Борисполя Государственная таможенная служба Контрабанда Мир животных авиация Максим Нефедов
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