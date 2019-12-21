У сумці контрабандиста в "Борисполі" виявили двох живих соколів: фото
В аеропорту "Бориспіль" прикордонники попередили спробу контрабанди соколів. Двох живих птахів, кожен з яких коштує 10 тисяч доларів, намагалися незаконно вивезти до Об'єднаних Арабських Еміратів.
Про виявлення незвичайної контрабанди в українському аеропорту розповів голова Державної митної служби Максим Нефьодов у своєму фейсбуці.
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Примітно, що порушником закону виявився працівник аеропорту.
Вночі в Борисполі співробітник аеропорту намагався передати на борт літака в ОАЕ двох живих соколів. Ціна на них біля 10 тисяч доларів за штуку,
– написав Нефьодов.
Голова ДМС повідомив також, що з птахами все добре – зараз за ними доглядають у Кінноспортивному клубі "Магнат".
Соколів намагався передати до ОАЕ співробітник аеропорту / Фото з фейсбука Нефьодова
Двох соколів виявили у сумці "птахо-контрабандиста" / Фото з фейсбука Нефьодова
Вартість одного птаха – 10 тисяч доларів США / Фото з фейсбука Нефьодова
А от "птахо-контрабандист фізично втік, його шукають (особа відома, звісно)", – підсумував Нефьодов.
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