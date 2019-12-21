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      У сумці контрабандиста в "Борисполі" виявили двох живих соколів: фото

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      У "Борисполі" намагалися вивезти живих соколів / Ілюстративне фото (pixabay)

      В аеропорту "Бориспіль" прикордонники попередили спробу контрабанди соколів. Двох живих птахів, кожен з яких коштує 10 тисяч доларів, намагалися незаконно вивезти до Об'єднаних Арабських Еміратів.

      Про виявлення незвичайної контрабанди в українському аеропорту розповів голова Державної митної служби Максим Нефьодов у своєму фейсбуці.

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      Примітно, що порушником закону виявився працівник аеропорту.

      Вночі в Борисполі співробітник аеропорту намагався передати на борт літака в ОАЕ двох живих соколів. Ціна на них біля 10 тисяч доларів за штуку,
      – написав Нефьодов.

      Голова ДМС повідомив також, що з птахами все добре – зараз за ними доглядають у Кінноспортивному клубі "Магнат".

      Сокі
      Соколів намагався передати до ОАЕ співробітник аеропорту / Фото з фейсбука Нефьодова

      Сокіл
      Двох соколів виявили у сумці "птахо-контрабандиста" / Фото з фейсбука Нефьодова


      Вартість одного птаха – 10 тисяч доларів США / Фото з фейсбука Нефьодова

      А от "птахо-контрабандист фізично втік, його шукають (особа відома, звісно)", – підсумував Нефьодов.

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      20 грудня
      1880
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Державна митна служба Новини Борисполя Максим Нефьодов авіація Світ тварин Контрабанда
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