У сумці контрабандиста в "Борисполі" виявили двох живих соколів: фото

В аеропорту "Бориспіль" прикордонники попередили спробу контрабанди соколів. Двох живих птахів, кожен з яких коштує 10 тисяч доларів, намагалися незаконно вивезти до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про виявлення незвичайної контрабанди в українському аеропорту розповів голова Державної митної служби Максим Нефьодов у своєму фейсбуці.

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Примітно, що порушником закону виявився працівник аеропорту.

Вночі в Борисполі співробітник аеропорту намагався передати на борт літака в ОАЕ двох живих соколів. Ціна на них біля 10 тисяч доларів за штуку,

– написав Нефьодов.

Голова ДМС повідомив також, що з птахами все добре – зараз за ними доглядають у Кінноспортивному клубі "Магнат".



Соколів намагався передати до ОАЕ співробітник аеропорту / Фото з фейсбука Нефьодова



Двох соколів виявили у сумці "птахо-контрабандиста" / Фото з фейсбука Нефьодова



Вартість одного птаха – 10 тисяч доларів США / Фото з фейсбука Нефьодова

А от "птахо-контрабандист фізично втік, його шукають (особа відома, звісно)", – підсумував Нефьодов.

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