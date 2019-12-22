В Австрії розбився літак з німецькою родиною: є жертва

В австрійських Альпах розбився невеликий літак. У результаті катастрофи загинув пілот, але вижили його дві маленькі дочки, які теж перебували на борту.

Літак впав у лісі неподалік від Фуша, що у федеральній землі Зальцбург, пише Apnews.

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У результаті катастрофи загинув пілот. Окрім нього, на борту перебували його 9-річна та 11-річна доньки. Дівчатам вдалося вижити, хоча проте вони отримали поранення.

Працівники Червоного Хреста повідомили, що дівчат доставили в місцеву лікарню.

Родина приїхала з Німеччини. Причина аварії наразі не зрозуміла. Сніг, дощ, густий туман, а також непрохідний ліс перешкоджали екстреним службам проводити рятувальну операцію.