В Австрии собрали рекордную сумму на благотворительность
В Австрии уже 47 год подряд проходит рождественский благотворительный телемарафон "Свет во тьме". В этом году удалось собрать рекордную сумму – 9,2 миллиона евро.
Организатором благотворительного события является общественный вещатель ORF. В этом году сумма более чем 150 тысяч евро превысила собранную в прошлом году.
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Что известно об акции "Свет во тьме"
Ежегодная акция, во время которой австрийцы звонят с рождественскими поздравлениями и пожертвованиями.
Гостями телемарафона, которые принимали звонки от жертвователей, в этом году стали президент Александр ван дер Беллен, представители всех партий, а также ведущие деятели культуры и спорта.
Заметим, что помогла собрать рекордную сумму радиостанция Ö3, которая транслировала музыкальные композиции на заказ и собирала пожертвования. Слушатели радиостанции пожертвовали 4,2 миллиона евро.
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