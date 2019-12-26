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      В Австрии собрали рекордную сумму на благотворительность

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      В Австрии собрали рекордную сумму на благотворительность / pinterest.com

      В Австрии уже 47 год подряд проходит рождественский благотворительный телемарафон "Свет во тьме". В этом году удалось собрать рекордную сумму – 9,2 миллиона евро.

      Организатором благотворительного события является общественный вещатель ORF. В этом году сумма более чем 150 тысяч евро превысила собранную в прошлом году.

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      Что известно об акции "Свет во тьме"

      Ежегодная акция, во время которой австрийцы звонят с рождественскими поздравлениями и пожертвованиями.

      Гостями телемарафона, которые принимали звонки от жертвователей, в этом году стали президент Александр ван дер Беллен, представители всех партий, а также ведущие деятели культуры и спорта.

      Заметим, что помогла собрать рекордную сумму радиостанция Ö3, которая транслировала музыкальные композиции на заказ и собирала пожертвования. Слушатели радиостанции пожертвовали 4,2 миллиона евро.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новогодние праздники Деньги благотворительность Австрия
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