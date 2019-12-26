В Австрії зібрали рекордну суму на благодійність

В Австрії уже 47 рік поспіль відбувається різдвяний благодійний телемарафон "Світло у темряві". Цього року вдалося зібрати рекордну суму – 9,2 мільйона євро.

Організатором благодійної події є суспільний мовник ORF. Цьогорічна сума на понад 150 тисяч євро перевищила зібрану торік.

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Що відомо про акцію "Світло у темряві"

Щорічна акція, під час якої австрійці телефонують з різдвяними привітаннями і пожертвами.

Гостями телемарафону, які приймали дзвінки від жертводавців, цього року стали президент Александр ван дер Беллен, представники всіх партій, а також провідні діячі культури і спорту.

Зауважимо, що допомогла зібрати рекордну суму радіостанція Ö3, яка транслювала музичні композиції на замовлення і збирала пожертви. Слухачі радіостанції пожертвували 4,2 мільйона євро.

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