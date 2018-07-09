В Австрии ввели временный пограничный контроль: стало известно, для чего такой шаг

С 9 по 13 июля в Австрии будет действовать временный контроль въезда на ключевых пограничных контрольно-пропускных пунктах. Официально власти страны объясняют такой шаг как необходимость обеспечения безопасности на период встречи глав МВД стран ЕС в австрийском Инсбруке.

Как сообщает DW, соответствующее решение касается участка автобана между немецким Киферсфельденом и австрийским Куфштайном, и КПП Бреннер на границе между итальянской автономной провинцией Южный Тироль и федеральной землей Австрии Тироль. Проверки будут также действовать на границе Германии с австрийским Тиролем.

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В указанных местах автомобили должны сбрасывать скорость до 30 км в час для прохождения визуального контроля.

По сообщению властей временный контроль въезда не имеет отношение к проблеме беженцев.