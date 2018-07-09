В Австрії ввели тимчасовий прикордонний контроль: стало відомо, для чого такий крок

З 9 до 13 липня в Австрі діятиме тимчасовий контроль в'їзду на ключових прикордонних контрольно-пропускних пунктах. Офіційно влада країни пояснює такий крок як необхідність забезпечення безпеки на період зустрічі глав МВС країн ЄС в австрійському Інсбруку.

Як повідомляє DW, відповілне рішення стосується ділянки автобану між німецьким Кіферсфельденом і австрійським Куфштайном і КПП Бреннер на кордоні між італійською автономною провінцією Південний Тіроль і федеральною землею Австрії Тіроль. Перевірки будуть також діяти на кордоні Німеччини з австрійським Тіролем.

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У зазначених місцях автомобілі повинні скидати швидкість до 30 км на годину для проходження візуального контролю.

За повідомленням влади тимчасовий контроль в'їзду не має відношення до проблеми біженців.