В Австрії суттєво збільшили тривалість робочого дня

В Австрії з осені зросте кількість робочих годин. Так, з 1 вересня робочий тиждень складатиме 60 годин.

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на АРА.

Національна рада Австрії підтримала внесення поправок до трудового законодавства. Згідно з поправками, з осені підприємства у Відні зможуть перейти на 12-годинний робочий день.

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При цьому роботодавці не зможуть в односторонньому порядку встановлювати кількість робочих годин. Усі зміни спочатку повинні обговорюватися з трудовим колективом.

Крім того, працівники самі зможуть обирати кількість робочих годин: переходити на 12 або працювати 8-10 годин щодня.

На сьогодні робочий тиждень в Австрії становить 40 годин, а один робочий день – 8. Проте підприємства наразі мають права задіювати в роботі своїх працівників до 10 годин на день і до 50 на тиждень.

Нагадаємо, 1 липня у Відні пройшла багатотисячна акція протесту проти планів уряду Австрії збільшити допустиму тривалість робочого дня до 12 годин, а робочого тижня – до 60 годин.