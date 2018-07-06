В Австрии существенно увеличили продолжительность рабочего дня

В Австрии с осени вырастет количество рабочих часов. Так, с 1 сентября рабочая неделя будет составлять 60 часов.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на АРА.

Национальный совет Австрии поддержал внесение поправок в трудовое законодательство. Согласно поправкам, с осени предприятия в Вене смогут перейти на 12-часовой рабочий день.

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При этом работодатели не смогут в одностороннем порядке устанавливать количество рабочих часов. Все изменения сначала должны обсуждаться с трудовым коллективом.

Кроме того, работники сами смогут выбирать количество рабочих часов: переходить на 12 или работать 8-10 часов ежедневно.

На сегодня рабочая неделя в Австрии составляет 40 часов, а один рабочий день – 8. Однако предприятия пока имеют права задействовать в работе своих работников до 10 часов в день и до 50 в неделю.

Напомним, 1 июля в Вене прошла многотысячная акция протеста против планов правительства Австрии увеличить допустимую продолжительность рабочего дня до 12 часов, а рабочей недели до 60 часов.