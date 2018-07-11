В Азербайджане во время массовых беспорядков убили двух полицейских

Во вторник вечером, 10 июля, во время разгона незаконной акции протеста в азербайджанском городе Гянджа были убиты два сотрудника правоохранительных органов.

Об этом со ссылкой на совместное сообщение Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности Азербайджана пишет Minval.az.

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Отмечается, что во время митинга группа из 150-200 человек, которые являются сторонниками радикального религиозного течения, пытались "грубо нарушить порядок" на площади города Гянджа.

После того, как полицейские попытались прекратить проведение акции, протестующие проигнорировали предупреждения правоохранителей и напали на них с "колюще-режущими предметами".

"В результате решительных мер полиции их противоправные действия были прекращены, 40 человек были задержаны и доставлены в ГУП Гянджи, остальные разбежались", – говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что порядок в центре города удалось полностью восстановить примерно за 30 минут.

С сожалением отмечаем, что при прекращении противозаконных действий от травм, нанесенных радикальными лицами, стали шехидами двое офицеров полиции – заместитель начальника ГУП Гянджи полковник полиции Ильгар Балакишиев и заместитель начальника Низаминский РУП полковник-лейтенант полиции Самед Аббасов,

– говорится в заявлении.

По данному факту в Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят необходимые следственные мероприятия и оперативно-розыскные действия по установлению лиц организаторов и участников преступления для привлечения их к ответственности.