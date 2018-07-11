09:39
11 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
25°C 18°C
  • четверг
    28°C 17°C
  • пятница
    25°C 18°C
  • суббота
    24°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. На Дерипаску посыпались беды. Мафия по-русски
Вєсті Кремля
21:35, 10 июля
Вести.UA. Как Луценко выгонял злого духа. Пчелы Ляшко
Вєсті.UA
20:45, 10 июля
Один король и миллионы подданных: как украинцы стали заложниками Рината Ахметова
ЦРУ
09:00, сегодня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В Азербайджане во время массовых беспорядков убили двух полицейских

82 Читати новину українською
Во время массовых протестов в Азербайджане убили двух полицейских
Во время массовых протестов в Азербайджане убили двух полицейских / Фото из открытых источников

Во вторник вечером, 10 июля, во время разгона незаконной акции протеста в азербайджанском городе Гянджа были убиты два сотрудника правоохранительных органов.

Об этом со ссылкой на совместное сообщение Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности Азербайджана пишет Minval.az.

Читайте также: Из-за взрыва газа в магазине во Франции пострадали 10 человек

Отмечается, что во время митинга группа из 150-200 человек, которые являются сторонниками радикального религиозного течения, пытались "грубо нарушить порядок" на площади города Гянджа.

После того, как полицейские попытались прекратить проведение акции, протестующие проигнорировали предупреждения правоохранителей и напали на них с "колюще-режущими предметами".

"В результате решительных мер полиции их противоправные действия были прекращены, 40 человек были задержаны и доставлены в ГУП Гянджи, остальные разбежались", – говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что порядок в центре города удалось полностью восстановить примерно за 30 минут.

С сожалением отмечаем, что при прекращении противозаконных действий от травм, нанесенных радикальными лицами, стали шехидами двое офицеров полиции заместитель начальника ГУП Гянджи полковник полиции Ильгар Балакишиев и заместитель начальника Низаминский РУП полковник-лейтенант полиции Самед Аббасов,
– говорится в заявлении.

По данному факту в Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят необходимые следственные мероприятия и оперативно-розыскные действия по установлению лиц организаторов и участников преступления для привлечения их к ответственности.

Теги: протесты Криминальные новости Полиция Жертвы Новости Азербайджана
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День шоколада: 5 изысканных десертов, которые вы сможете приготовить дома
сегодня, 09:01 День шоколада: 5 изысканных десертов, которые вы сможете приготовить дома
Олена Булан 589
Фінал Захара: чому ватажок терористів втік до РФ та навіщо була вся клоунада
сегодня, 08:41 Фінал Захара: чому ватажок терористів втік до РФ та навіщо була вся клоунада
Олексій Чибісов 2199
Что означают аббревиатуры на пивных этикетках в Европе
9 июля, 10:00 Что означают аббревиатуры на пивных этикетках в Европе
251
Главные новости 10 июля: конец спасения детей в Таиланде, скандал с "Слава Украине" продолжается
сегодня, 08:01 Главные новости 10 июля: конец спасения детей в Таиланде, скандал с "Слава Украине" продолжается
972
Обыски СБУ в ГФС – это удар Порошенко по Гройсману в борьбе за таможню
10 июля, 22:01 Обыски СБУ в ГФС – это удар Порошенко по Гройсману в борьбе за таможню
Юрій Бутусов 1441
Зимняя Олимпиада-2018: медальный зачет
 25 февраля , 11:01
Пожар в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня": причины, жертвы и факты трагедии
 26 марта , 16:14
Умерла Людмила Сенчина: появилась информация о причине ее смерти
 25 января , 15:38
Вакарчук еще раз прокомментировал свои президентские амбиции и сделал заявление о политике
 5 июня , 14:28
Стали известны первые слова Зайцевой сразу после смертельного ДТП в Харькове
 30 мая , 17:04
Что для вас означает возглас "Слава Украине"?
 9 июля , 20:49
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук