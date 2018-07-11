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В Азербайджані під час масових заворушень вбили двох поліцейських

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Під час масових протестів в Азербайджані вбили двох поліцейських
Під час масових протестів в Азербайджані вбили двох поліцейських / Фото з відкритих джерел

У вівторок ввечері, 10 липня, під час розгону незаконної акції протесту в азербайджанському місті Гянджа були вбиті два працівники правоохоронних органів.

Про це з посиланням на спільне повідомлення Генпрокуратури, МВС та Служби держбезпеки Азербайджану пише Minval.az.

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Зазначається, що під час мітингу група зі 150-200 осіб, які є прихильниками радикальної релігійної течії, намагалися "грубо порушити порядок" на площі місті Гянджа.

Після того, як поліцейські почали намагатися припиняти проведення акції, учасники протесту проігнорували попередження правоохоронців і напали на них з "колючо-ріжучими предметами".

"У результаті рішучих заходів поліції їх протиправні дії були припинені, 40 осіб були затримані і доставлені в ГУП Гянджі, решта розбіглися", – йдеться в повідомленні.

Окрім того зазначається, що порядок у центрі міста вдалося повністю відновити приблизно за 30 хвилин.

З жалем відзначаємо, що при припиненні протизаконних дій від травм, завданих радикальними особами, стали шехідами двоє офіцерів поліції – заступник начальника ГУП Гянджі полковник поліції Ільгар Балакишієв і заступник начальника Низаминского РУП полковник-лейтенант поліції Самед Аббасов,
– йдеться в заяві.

За цим фактом у Генпрокуратурі порушено кримінальну справу. Правоохоронці проводять необхідні слідчі заходи і оперативно-розшукові дії щодо встановлення осіб організаторів і учасників злочину для притягнення їх до відповідальності.

Теги: протести Новини Азербайджану Жертви Поліція Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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