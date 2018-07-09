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Через вибух газу в магазині у Франції постраждало 10 людей

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Через вибух газу в магазині у Франції постраждало 10 людей
Через вибух газу в магазині у Франції постраждало 10 людей / media.ouest-france.fr

Газовий вибух підірвав магазин у комуні Кіброн (Франція), у понеділок, 9 липня. Наразі відомо, що постраждало 10 осіб, двох з яких в тяжкому стані.

Про це йдеться на сайті Ouest France.

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Внаслідок вибуху загорівся двоповерховий будинок, а шибки вікна розбилися. Мешканців будинку евакуювали, а частину міста закрили зранку. Як зазначив один із рятувальників Морбіана, десять людей отримали травми. 

У Франції стався вибух газу в магазині
У Франції стався вибух газу в магазині

Вибух було чутно по всьому місту, тому мешканці швидко почали писати про це в соціальні мережі.

Величезний вибух у Кіброні. Хтось має якусь інформацію? Газ може бути? 
– зазначено в дописі.

Нагадаємо, напередодні у польському місті Познань у багатоквартирному будинку вибухнув газ. Внаслідок вибуху знищено три з чотирьох поверхів будинку. Загинуло щонайменше троє людей, ще 22 осіб було травмовано, серед них троє дітей.

Теги: Жертви Вибух Новини Франції
Джерело: 24 канал
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