Через вибух газу в магазині у Франції постраждало 10 людей
Газовий вибух підірвав магазин у комуні Кіброн (Франція), у понеділок, 9 липня. Наразі відомо, що постраждало 10 осіб, двох з яких в тяжкому стані.
Про це йдеться на сайті Ouest France.
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Внаслідок вибуху загорівся двоповерховий будинок, а шибки вікна розбилися. Мешканців будинку евакуювали, а частину міста закрили зранку. Як зазначив один із рятувальників Морбіана, десять людей отримали травми.
У Франції стався вибух газу в магазині
Вибух було чутно по всьому місту, тому мешканці швидко почали писати про це в соціальні мережі.
Величезний вибух у Кіброні. Хтось має якусь інформацію? Газ може бути?
– зазначено в дописі.
Нагадаємо, напередодні у польському місті Познань у багатоквартирному будинку вибухнув газ. Внаслідок вибуху знищено три з чотирьох поверхів будинку. Загинуло щонайменше троє людей, ще 22 осіб було травмовано, серед них троє дітей.