Из-за взрыва газа в магазине во Франции пострадало 10 человек
Газовый взрыв подорвал магазин в коммуне Киброн (Франция), в понедельник, 9 июля. Известно, что пострадали 10 человек, двое из которых в тяжелом состоянии.
Об этом говорится на сайте Ouest France.
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В результате взрыва загорелся двухэтажный дом, а стекла окон разбились. Жителей дома эвакуировали, а часть города закрыли утром. Как отметил один из спасателей Морбиан, десять человек получили травмы.
Во Франции произошел взрыв газа в магазине
Взрыв был слышен по всему городу, поэтому жители быстро начали писать об этом в социальные сети.
Огромный взрыв в Киброни. Кто-то имеет какую-то информацию? Газ может быть?
– говорится в заметке.
Напомним, накануне в польском городе Познань в многоквартирном доме взорвался газ. В результате взрыва уничтожено три из четырех этажей здания. Погибли по меньшей мере три человека, еще 22 человека было травмировано, среди них трое детей.