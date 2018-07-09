Из-за взрыва газа в магазине во Франции пострадало 10 человек

Газовый взрыв подорвал магазин в коммуне Киброн (Франция), в понедельник, 9 июля. Известно, что пострадали 10 человек, двое из которых в тяжелом состоянии.

Об этом говорится на сайте Ouest France.

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В результате взрыва загорелся двухэтажный дом, а стекла окон разбились. Жителей дома эвакуировали, а часть города закрыли утром. Как отметил один из спасателей Морбиан, десять человек получили травмы.



Во Франции произошел взрыв газа в магазине



Взрыв был слышен по всему городу, поэтому жители быстро начали писать об этом в социальные сети.

Огромный взрыв в Киброни. Кто-то имеет какую-то информацию? Газ может быть?

– говорится в заметке.

Énorme explosion à #Quiberon ! Quelqu’un a des infos ? Le gaz peut être ? pic.twitter.com/LySYZTdh8N — Max Renn☨ (@rennmaxx) 9 липня 2018 р.

Напомним, накануне в польском городе Познань в многоквартирном доме взорвался газ. В результате взрыва уничтожено три из четырех этажей здания. Погибли по меньшей мере три человека, еще 22 человека было травмировано, среди них трое детей.