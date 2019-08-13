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      В Багдаде взорвался склад с боеприпасами: не менее 30 человек пострадали

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      Взрыв склада с боеприпасами в Багдаде
      Взрыв склада с боеприпасами в Багдаде / Скриншот

      В результате взрыва на складе божприпасив в Ираке по меньшей мере один человек погиб и 29 получили ранения. Инцидент произошел в южном пригороде Багдада.

      Издание AP сообщило, что по некоторым данным, речь идет о составе, принадлежащей Силам народной мобилизации. Это шиитская коалиция, которая сражается на стороне правительства Ирака против террористов. Организацию считают близкой к Тегерану.

      Читайте также: В России под Ачинском взорвался склад с боеприпасами: что известно – фото, видео

      Отмечается, что несколько боеприпасов упало у посольства США. Американское диппредставительство, расположенное в "зеленой зоне" – правительственном квартале в центре Багдада, включило сирены оповещения, предупреждая об опасности.

      Телеканал Al-Sumaria со ссылкой на представителя оперативного командования иракской армии в Багдаде сообщил, что взрыв стал результатом утилизации старых боеприпасов.

      На видео можно оценить масштабы инцидента:

       

      blog_ava
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      Теги: Новости США Оружие Взрыв Жертвы Ирак
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