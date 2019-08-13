В Багдаде взорвался склад с боеприпасами: не менее 30 человек пострадали
В результате взрыва на складе божприпасив в Ираке по меньшей мере один человек погиб и 29 получили ранения. Инцидент произошел в южном пригороде Багдада.
Издание AP сообщило, что по некоторым данным, речь идет о составе, принадлежащей Силам народной мобилизации. Это шиитская коалиция, которая сражается на стороне правительства Ирака против террористов. Организацию считают близкой к Тегерану.
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Отмечается, что несколько боеприпасов упало у посольства США. Американское диппредставительство, расположенное в "зеленой зоне" – правительственном квартале в центре Багдада, включило сирены оповещения, предупреждая об опасности.
Телеканал Al-Sumaria со ссылкой на представителя оперативного командования иракской армии в Багдаде сообщил, что взрыв стал результатом утилизации старых боеприпасов.
На видео можно оценить масштабы инцидента: