В результате взрыва на складе божприпасив в Ираке по меньшей мере один человек погиб и 29 получили ранения. Инцидент произошел в южном пригороде Багдада.

Издание AP сообщило, что по некоторым данным, речь идет о составе, принадлежащей Силам народной мобилизации. Это шиитская коалиция, которая сражается на стороне правительства Ирака против террористов. Организацию считают близкой к Тегерану.

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Отмечается, что несколько боеприпасов упало у посольства США. Американское диппредставительство, расположенное в "зеленой зоне" – правительственном квартале в центре Багдада, включило сирены оповещения, предупреждая об опасности.

#معسكر_الصقر مستودع لصواريخ مليشيات #الحشد_الشعبي شاهد الانفجار ويقال الانفجار بفعل طائرة مسيرة امريكيه جاء ردا على إسقاط طائرة مسيرة امريكيه في الرضوانية وقد غرد كوهين @EdyCohen تك تطهير بغداد الرشيد مم الصواريخ البلاستيه الايرانيه

وعفيه اخوة ايفانكا شاهد الفديو pic.twitter.com/wolq0275Ec — Falcon Iraq (@Falcon_Iraq) August 12, 2019

Телеканал Al-Sumaria со ссылкой на представителя оперативного командования иракской армии в Багдаде сообщил, что взрыв стал результатом утилизации старых боеприпасов.

На видео можно оценить масштабы инцидента: