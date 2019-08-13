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      У Багдаді вибухнув склад з боєприпасами: щонайменше 30 осіб постраждали

      30 Читать новость на русском
      Вибух складу з боєприпасами у Багдаді
      Вибух складу з боєприпасами у Багдаді / Скріншот

      Внаслідок вибуху на складі божприпасів в Іраку щонайменше одна людина загинула і 29 отримали поранення. Інцидент стався в південному передмісті Багдада.

      Видання AP повідомило, що за деякими даними, мова йде про склад, що належить Силам народної мобілізації. Це шиїтська коаліція, яка бореться на стороні уряду Іраку проти терористів. Організацію вважають близькою до Тегерану.

      Читайте також: У Росії під Ачинськом вибухнув склад з боєприпасами: що відомо – фото, відео

      Зазначається, що кілька боєприпасів впало біля посольства США. Американське диппредставництво, розташоване в "зеленій зоні" – урядовому кварталі в центрі Багдада, включило сирени сповіщення, попереджаючи про небезпеку.

      Телеканал Al-Sumaria з посиланням на представника оперативного командування іракської армії в Багдаді повідомив, що вибух став результатом утилізації старих боєприпасів.

      На відео можна оцінити масштаби інциденту:

       

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      Теги: Ірак Жертви Вибух Зброя Новини США
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