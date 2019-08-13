У Багдаді вибухнув склад з боєприпасами: щонайменше 30 осіб постраждали

Внаслідок вибуху на складі божприпасів в Іраку щонайменше одна людина загинула і 29 отримали поранення. Інцидент стався в південному передмісті Багдада.

Видання AP повідомило, що за деякими даними, мова йде про склад, що належить Силам народної мобілізації. Це шиїтська коаліція, яка бореться на стороні уряду Іраку проти терористів. Організацію вважають близькою до Тегерану.

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Зазначається, що кілька боєприпасів впало біля посольства США. Американське диппредставництво, розташоване в "зеленій зоні" – урядовому кварталі в центрі Багдада, включило сирени сповіщення, попереджаючи про небезпеку.

#معسكر_الصقر مستودع لصواريخ مليشيات #الحشد_الشعبي شاهد الانفجار ويقال الانفجار بفعل طائرة مسيرة امريكيه جاء ردا على إسقاط طائرة مسيرة امريكيه في الرضوانية وقد غرد كوهين @EdyCohen تك تطهير بغداد الرشيد مم الصواريخ البلاستيه الايرانيه

وعفيه اخوة ايفانكا شاهد الفديو pic.twitter.com/wolq0275Ec — Falcon Iraq (@Falcon_Iraq) August 12, 2019

Телеканал Al-Sumaria з посиланням на представника оперативного командування іракської армії в Багдаді повідомив, що вибух став результатом утилізації старих боєприпасів.

На відео можна оцінити масштаби інциденту: