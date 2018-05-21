В Баку в одном из кафе прогремел взрыв: двое погибли
В понедельник, 21 мая, произошел взрыв в Бинагадинском районе, в кафе, которое расположено на рынке по продаже автомобильных запчастей у торгового центра Elite.
Об этом сообщил сайт "Oxu.ru".
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В МЧС Азербайджана сообщили, что причиной взрыва стал баллон с пропаном.
В Баку прогремел взрыв в кафе
В результате взрыва на месте пожара обнаружены тела одного мужчины и одной женщины, личности которых пока не установлены. А также двое людей госпитализированы с обширными ожогами, пока они находятся и тяжелом состоянии в больнице.
Напомним, 20 мая после полуночи произошел взрыв неустановленного предмета возле кафе "Алладин" на улице Гули Королевой Индустриального района в городе Днепр.