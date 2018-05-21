В Баку в одному з кафе прогримів вибух: двоє загинули

У понеділок, 21 травня, стався вибух в Бинагадинському районі, в кафе, яке розташоване на ринку з продажу автомобільних запчастин біля торгового центру Elite.

Про це повідомив сайт "Oxu.ru".

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В МНС Азербайджану повідомили, що причиною вибуху став балон з пропаном.



В Баку прогримів вибух в кафе

В результаті вибуху на місці пожежі виявлено тіла одного чоловіка і однієї жінки, особи яких поки не встановлені. А також двох осіб госпіталізовано з великими опіками, наразі вони перебувають і тяжкому стані в лікарні.

Нагадаємо, 20 травня після опівночі стався вибух невстановленого предмету біля кафе "Алладін" на вулиці Гулі Корольової Індустріального району, що у місті Дніпро.