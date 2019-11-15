16:49
15 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ АННА СКОРОХОД БЮДЖЕТ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Медведев ставит пенсионеров на колени. Почему Ким Чен Ын дружит с Путиным
      Вєсті Кремля
      22:11, 14 ноября
      Вести.UA: Тимошенко вынесла приговор Зеленскому. Эпическое возвращении Онищенко
      Вєсті.UA
      20:39, 14 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ АННА СКОРОХОД БЮДЖЕТ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ

      В Балаклее снова взрываются боеприпасы: фото и видео

      546 Читати новину українською
      Взрывы в Балаклее боеприпасов – видео, фото от 15.11.2019
      Взрывы в Балаклее / Телеграм-канал ХС Харьков

      В Балаклее на Харьковщине снова слышны взрывы боеприпасов в районе военного склада. Вследствие детонации одного из снарядов получил ранение сапер. В сети также появилось видео, на котором видно, что со стороны склада валит густой дым, и взрываются снаряды.

      Спасатели подтвердили информацию о происшествии, но пообещали рассказать подробности позже, сообщает 057.ua.

      Читайте также: Почему военные склады в Украине до сих пор взрываются и где ждать взрывов в следующий раз

      "Нас вызвали на сухую траву. Там же на территории есть городок, который относится к Балаклее. Подробности будут позже", – сказал спикер чрезвычайников Харьковщины Игорь Лупандин.

      Одиночные взрывы прогремели на Балаклейском арсенале, сказал изданию Depo.Харьков городской глава Иван Столбовой. Он добавил, что на месте находятся командир воинской части, пожарная часть и мчс.

      Сейчас на территории арсенала происходят одиночные взрывы, разлет обломков – 20-30 метров, горит трава. Об этом сообщил экс-руководитель районных чрезвычайников Сергей Черепаха.

      Что известно о пострадавших?

      Во время взрыва на территории военного арсенала пострадал сапер, рассказал изданию NewsRoom представитель Минобороны Дмитрий Чалый.

      "Проводились плановое разминирование. Был вырыт котлован, в результате произошла детонация. Один из саперов получил травму руки, его доставили в Харьков", – рассказал представитель Минобороны.

      Что говорят в Минобороны?

      На арсенале в Балаклее проводили плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов в специально оборудованном для этого месте – котловане. Эти боеприпасы нельзя было транспортировать. Именно из-за утилизации прогремело около 20 взрывов.

      Для безопасности утилизации было задействовано очередное пожарное подразделение воинской части.

      Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не грозит. Хранилища боеприпасов в безопасности. При этом в Минобороны ничего не указали о пострадавших.

      Новость дополняется...

      При этом в городе не проводят эвакуацию, ответила директор Департамента науки и образования Балаклеи Лариса Карпова на вопрос, происходит ли эвакуация и задействованы ли в этом школы.

      Смотрите видео взрывов в Балаклее:

      Смотрите видео, как в Балаклее снова взрываются боеприпасы:

      Видео со взрывами в Балаклее:

      Что известно о предыдущих взрывах в Балаклее?

      Впервые мощный взрыв на военной базе в Балаклее прогремел в ночь на 23 марта 2017 года. Именно в этом городе расположен крупнейший в Украине склад боеприпасов. Взрыв был настолько мощный, что его почувствовали в окружающих городах и селах, а огонь был виден за десятки километров от города. Тогда, по официальным данным, погибли 2 человека, 4 получили ранения, было повреждено 265 зданий.

      Второй раз взрывы прогремели 3 мая 2018 года, а еще вспыхнул пожар. Это произошло вблизи военной части А 1352 возле Балаклеи. По данным военных, тогда загорелась сухая трава, из-за чего и начали детонировать отдельные боеприпасы на площади около 35 гектаров. Впоследствии пожар удалось локализовать, а в ВСУ сообщили, что взрывы прекратились.

      blog_ava
      Дикая коррупция, горят локомотивы, – Гончарук анонсировал масштабные увольнения в Укрзализныце
      сегодня
      928
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Взрывы в Балаклее Новости Украины ГСЧС Чрезвычайное происшествие Новости Харькова Міністерство оборони України Оружие
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто такой Антон Поляков, которого исключили из фракции "Слуга народа"
      сегодня , 14:31 Кто такой Антон Поляков, которого исключили из фракции "Слуга народа"
      797
      Конфлікт Коломойського і Зеленського через Рябошапку
      сегодня , 13:53 Конфлікт Коломойського і Зеленського через Рябошапку
      Сергій Лещенко 422
      Сам себе институт, или Коломойский решает свои задачи, несмотря на украинское будущее
      сегодня , 12:00 Сам себе институт, или Коломойский решает свои задачи, несмотря на украинское будущее
      Павло Казарін 351
      Кто такая Анна Скороход, которую исключили из фракции "Слуга народа"
      сегодня , 10:58 Кто такая Анна Скороход, которую исключили из фракции "Слуга народа"
      Вероніка Климська 8544
      Дело бракованных бронежилетов: почему активисты протестуют против задержания Марченко
      сегодня , 09:59 Дело бракованных бронежилетов: почему активисты протестуют против задержания Марченко
      Євгенія Мазур 571
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук