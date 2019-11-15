В Балаклее снова взрываются боеприпасы: фото и видео

В Балаклее на Харьковщине снова слышны взрывы боеприпасов в районе военного склада. Вследствие детонации одного из снарядов получил ранение сапер. В сети также появилось видео, на котором видно, что со стороны склада валит густой дым, и взрываются снаряды.

Спасатели подтвердили информацию о происшествии, но пообещали рассказать подробности позже, сообщает 057.ua.

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"Нас вызвали на сухую траву. Там же на территории есть городок, который относится к Балаклее. Подробности будут позже", – сказал спикер чрезвычайников Харьковщины Игорь Лупандин.

Одиночные взрывы прогремели на Балаклейском арсенале, сказал изданию Depo.Харьков городской глава Иван Столбовой. Он добавил, что на месте находятся командир воинской части, пожарная часть и мчс.

Сейчас на территории арсенала происходят одиночные взрывы, разлет обломков – 20-30 метров, горит трава. Об этом сообщил экс-руководитель районных чрезвычайников Сергей Черепаха.

Что известно о пострадавших?

Во время взрыва на территории военного арсенала пострадал сапер, рассказал изданию NewsRoom представитель Минобороны Дмитрий Чалый.

"Проводились плановое разминирование. Был вырыт котлован, в результате произошла детонация. Один из саперов получил травму руки, его доставили в Харьков", – рассказал представитель Минобороны.

Что говорят в Минобороны?

На арсенале в Балаклее проводили плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов в специально оборудованном для этого месте – котловане. Эти боеприпасы нельзя было транспортировать. Именно из-за утилизации прогремело около 20 взрывов.

Для безопасности утилизации было задействовано очередное пожарное подразделение воинской части.

Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не грозит. Хранилища боеприпасов в безопасности. При этом в Минобороны ничего не указали о пострадавших.

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При этом в городе не проводят эвакуацию, ответила директор Департамента науки и образования Балаклеи Лариса Карпова на вопрос, происходит ли эвакуация и задействованы ли в этом школы.

Смотрите видео взрывов в Балаклее:

Смотрите видео, как в Балаклее снова взрываются боеприпасы:

Видео со взрывами в Балаклее:

Что известно о предыдущих взрывах в Балаклее?

Впервые мощный взрыв на военной базе в Балаклее прогремел в ночь на 23 марта 2017 года. Именно в этом городе расположен крупнейший в Украине склад боеприпасов. Взрыв был настолько мощный, что его почувствовали в окружающих городах и селах, а огонь был виден за десятки километров от города. Тогда, по официальным данным, погибли 2 человека, 4 получили ранения, было повреждено 265 зданий.

Второй раз взрывы прогремели 3 мая 2018 года, а еще вспыхнул пожар. Это произошло вблизи военной части А 1352 возле Балаклеи. По данным военных, тогда загорелась сухая трава, из-за чего и начали детонировать отдельные боеприпасы на площади около 35 гектаров. Впоследствии пожар удалось локализовать, а в ВСУ сообщили, что взрывы прекратились.