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      Разумков просит собраться оборонный комитет Рады из-за взрывов в Балаклее

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      Разумков призвал оборонный комитет собраться из-за взрывов в Балаклее / interfax.com.ua

      Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал нардепов-членов Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки провести заседание из-за взрывов, произошедших на военных складах в Балаклее. Там из-за детонации снарядов погибли двое военных.

      Разумков во время заседания парламента 15 ноября подчеркнул, что взрывы в Балаклее – серьезная ситуация и ее надо исследовать.

      Основное: Взрывы боеприпасов в Балаклее, есть погибшие: фото, видео

      Это действительно серьезная ситуация. Поэтому я обращаюсь к народным депутатам Украины, представителям Комитета по вопросам обороны собраться и провести заседание,
      – сказал он.

      В то же время заместитель председателя оборонного комитета Юрий Мысягин в комментарии журналистам 24 канала сказал, что комитет собирался на заседание в 16 часов. Однако, вопрос взрывов на военных складах в Балаклее там пока не рассматривали.

      Что известно о взрывах в Балаклее?Одиночные взрывы возле военной части в Балаклее прогремели около 15 часов. В результате детонации боеприпасов погибли двое военных, еще четверо получили ранения. Их доставили в больницы.

      В Минобороны инцидент подтвердили. По данным ведомства, на арсенале в Балаклее проводили плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов в специально оборудованном для этого месте – котловане. Эти боеприпасы нельзя было транспортировать. Именно из-за утилизации прогремело около 20 взрывов.

      По словам военного эксперта Юрия Бутусова, военные складывали боеприпасы на специальной площадке для утилизации. Однако из-за перегрузки один из снарядов взорвался, а уже этот взрыв вызвал пожар и другие взрывы, из-за которых и погибли люди.

       

      Взрывы в Балаклее – не впервые: что известно о предыдущих

      Впервые мощный взрыв на военной базе в Балаклее прогремел в ночь на 23 марта 2017 года. Взрыв был настолько мощным, что его почувствовали в соседних городах и селах, а огонь был виден за десятки километров от города. Тогда, по официальным данным, погибли 2 человек, 4 получили ранения, было повреждено 265 зданий.

      Второй раз взрывы прогремели 3 мая 2018 года, а еще вспыхнул пожар. Это произошло вблизи воинской части А 1352 возле Балаклеи. По данным военных, тогда загорелась сухая трава, из-за чего и начали детонировать единичные боеприпасы на площади около 35 гектаров. Впоследствии пожар удалось локализовать, а в ВСУ сообщили, что взрывы прекратились.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Верховная Рада Новости Украины Взрывы в Балаклее Чрезвычайное происшествие Взрыв Дмитрий Разумков
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