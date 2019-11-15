Разумков просит собраться оборонный комитет Рады из-за взрывов в Балаклее

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал нардепов-членов Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки провести заседание из-за взрывов, произошедших на военных складах в Балаклее. Там из-за детонации снарядов погибли двое военных.

Разумков во время заседания парламента 15 ноября подчеркнул, что взрывы в Балаклее – серьезная ситуация и ее надо исследовать.

Основное: Взрывы боеприпасов в Балаклее, есть погибшие: фото, видео

Это действительно серьезная ситуация. Поэтому я обращаюсь к народным депутатам Украины, представителям Комитета по вопросам обороны собраться и провести заседание,

– сказал он.

В то же время заместитель председателя оборонного комитета Юрий Мысягин в комментарии журналистам 24 канала сказал, что комитет собирался на заседание в 16 часов. Однако, вопрос взрывов на военных складах в Балаклее там пока не рассматривали.

Что известно о взрывах в Балаклее?Одиночные взрывы возле военной части в Балаклее прогремели около 15 часов. В результате детонации боеприпасов погибли двое военных, еще четверо получили ранения. Их доставили в больницы.



В Минобороны инцидент подтвердили. По данным ведомства, на арсенале в Балаклее проводили плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов в специально оборудованном для этого месте – котловане. Эти боеприпасы нельзя было транспортировать. Именно из-за утилизации прогремело около 20 взрывов.



По словам военного эксперта Юрия Бутусова, военные складывали боеприпасы на специальной площадке для утилизации. Однако из-за перегрузки один из снарядов взорвался, а уже этот взрыв вызвал пожар и другие взрывы, из-за которых и погибли люди.

Взрывы в Балаклее – не впервые: что известно о предыдущих

Впервые мощный взрыв на военной базе в Балаклее прогремел в ночь на 23 марта 2017 года. Взрыв был настолько мощным, что его почувствовали в соседних городах и селах, а огонь был виден за десятки километров от города. Тогда, по официальным данным, погибли 2 человек, 4 получили ранения, было повреждено 265 зданий.

Второй раз взрывы прогремели 3 мая 2018 года, а еще вспыхнул пожар. Это произошло вблизи воинской части А 1352 возле Балаклеи. По данным военных, тогда загорелась сухая трава, из-за чего и начали детонировать единичные боеприпасы на площади около 35 гектаров. Впоследствии пожар удалось локализовать, а в ВСУ сообщили, что взрывы прекратились.